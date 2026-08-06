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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबॉर्डर पर बवाल! SSB जवानों पर नेपाल के नागरिकों ने फेंके पत्थर, 200 लोगों के खिलाफ केस

बॉर्डर पर बवाल! SSB जवानों पर नेपाल के नागरिकों ने फेंके पत्थर, 200 लोगों के खिलाफ केस

बिहार के बगहा स्थित भारत-नेपाल सीमा के विवादित सुस्ता क्षेत्र में SSB की गश्ती टीम पर कथित तौर पर नेपाली नागरिकों ने पथराव कर दिया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 06 Aug 2026 10:48 AM (IST)
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बिहार के बगहा स्थित भारत-नेपाल सीमा के विवादित सुस्ता क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. सीमा पर गश्त कर रही सशस्त्र सीमा बल (SSB) की टीम पर नेपाली नागरिकों द्वारा कथित रूप से पथराव और दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है. इस संबंध में 21वीं वाहिनी SSB की शिकायत पर वाल्मीकिनगर थाने में नेपाल के सुस्ता गांव के 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

सीमा पर गश्त के दौरान हुआ विवाद

मामला बिहार के बगहा स्थित भारत-नेपाल सीमा से जुड़े विवादित सुस्ता क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, उप कमांडेंट विजय कुमार के नेतृत्व में 21वीं वाहिनी SSB की गश्ती टीम नियमित सीमा गश्त पर थी. इसी दौरान टीम भारतीय सीमा के भीतर सुस्ता इलाके में पहुंची, जहां भारतीय सीमा की ओर मिट्टी का बांध आगे बढ़ाए जाने का कार्य चल रहा था.

SSB ने लगाया समझौते के उल्लंघन का आरोप

SSB के अनुसार, 31 जुलाई को भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच यथास्थिति बनाए रखने तथा निर्धारित सीमा से आगे बांध निर्माण नहीं करने पर सहमति बनी थी. इसके बावजूद निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया. SSB का कहना है कि जब जवानों ने इसका विरोध किया और नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल (APF) के अधिकारियों से बातचीत की, तभी स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
India-Nepal Border Breaking News Abp News Susta Border Dispute SSB Personnel
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