बॉर्डर पर बवाल! SSB जवानों पर नेपाल के नागरिकों ने फेंके पत्थर, 200 लोगों के खिलाफ केस

बिहार के बगहा स्थित भारत-नेपाल सीमा के विवादित सुस्ता क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. सीमा पर गश्त कर रही सशस्त्र सीमा बल (SSB) की टीम पर नेपाली नागरिकों द्वारा कथित रूप से पथराव और दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है. इस संबंध में 21वीं वाहिनी SSB की शिकायत पर वाल्मीकिनगर थाने में नेपाल के सुस्ता गांव के 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

सीमा पर गश्त के दौरान हुआ विवाद

मामला बिहार के बगहा स्थित भारत-नेपाल सीमा से जुड़े विवादित सुस्ता क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, उप कमांडेंट विजय कुमार के नेतृत्व में 21वीं वाहिनी SSB की गश्ती टीम नियमित सीमा गश्त पर थी. इसी दौरान टीम भारतीय सीमा के भीतर सुस्ता इलाके में पहुंची, जहां भारतीय सीमा की ओर मिट्टी का बांध आगे बढ़ाए जाने का कार्य चल रहा था.

SSB ने लगाया समझौते के उल्लंघन का आरोप

SSB के अनुसार, 31 जुलाई को भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच यथास्थिति बनाए रखने तथा निर्धारित सीमा से आगे बांध निर्माण नहीं करने पर सहमति बनी थी. इसके बावजूद निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया. SSB का कहना है कि जब जवानों ने इसका विरोध किया और नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल (APF) के अधिकारियों से बातचीत की, तभी स्थिति तनावपूर्ण हो गई.