जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान

देशभर में कथित परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ हुए जंतर-मंतर में हुए आंदोलन के दौरान प्रमुख आवाज बनकर उभरी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) गुरुवार को अपने भविष्य की रणनीति और देशभर में विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान करने जा रही है. सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक वीडियो संदेश में बताया कि पिछले दो दिनों से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में संगठन की नेतृत्व टीम आंदोलन के अगले चरण की रूपरेखा तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि देश में व्यवस्था परिवर्तन की बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस आंदोलन से लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ गई हैं.

सोशल मीडिया पर मिले सुझावों के आधार पर बनी रणनीति

आशुतोष रांका ने बताया कि संगठन की रणनीति तैयार करने से पहले इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए समर्थकों से मिले हजारों सुझावों और संदेशों की समीक्षा की गई. इन सभी सुझावों पर चर्चा के बाद नेतृत्व ने आगे की रणनीति तय की है. उन्होंने कहा कि गुरुवार को आंदोलन की भविष्य की दिशा और अगले कदमों का विस्तृत ऐलान किया जाएगा.

सात घंटे चली बैठक में विस्तार की योजना पर चर्चा

इस घोषणा से पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के छत्रपति संभाजीनगर स्थित आवास पर करीब सात घंटे तक रणनीतिक बैठक हुई. बैठक में संगठन की मौजूदगी पूरे देश में मजबूत करने, छात्र संगठनों का राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करने और अलग-अलग राज्यों में शिक्षा से जुड़े आंदोलनों को समर्थन देने पर सहमति बनी.

चुनाव नहीं लड़ेगा, दबाव समूह के रूप में करेगा काम

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि संगठन शिक्षा सुधार को अपने एजेंडे का केंद्र बनाते हुए राष्ट्रीय छात्र दबाव समूह के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार करेगा. नेतृत्व ने फैसला किया कि सीजेपी चुनावी राजनीति में प्रवेश नहीं करेगा और सामाजिक तथा जनहित से जुड़े दबाव समूह (प्रेशर ग्रुप) के रूप में काम जारी रखेगा.

बैठक के बाद अभिजीत दीपके ने कहा, "आज हम यहां आगे की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं. देश के दूसरे हिस्सों में हम कैसे और कहां योगदान दे सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा. हम राजनीतिक दल बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं. देश के लोगों का न्यायपालिका, नेताओं और पूरी व्यवस्था पर भरोसा कम हुआ है. हम एक दबाव समूह के रूप में काम करेंगे."

शिक्षा सुधार रहेगा आंदोलन का मुख्य एजेंडा

बैठक में मौजूद नेताओं ने कहा कि संगठन पूरी तरह शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर ही केंद्रित रहेगा. इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही, छात्रों का कल्याण और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने जैसे विषय प्रमुख रहेंगे.

गांधी और आंबेडकर के सिद्धांतों पर चलेगा आंदोलन

नेतृत्व ने यह भी तय किया कि आंदोलन को महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों पर आगे बढ़ाया जाएगा. संगठन ने अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन जारी रखने तथा पारंपरिक राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रहने की प्रतिबद्धता दोहराई.