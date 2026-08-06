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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए छात्र, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बात

रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए तैयार हुए छात्र, स्टेट गेस्ट हाउस में होगी बात

Ranchi Students Protest: प्रदर्शन के बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि छात्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं. रांची में गुरुवार (6 अगस्त) को सरकार और छात्रों के बीच अहम बैठक हो सकती है

Written By : शशांक कुमार |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 06 Aug 2026 08:34 AM (IST)
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झारखंड की राजधानी रांची के जेपी मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ करीब 13 दिन से छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं. छात्रों की मांग है कि मामले में सीबीआई जांच हो और मुख्यमंत्री से बातचीत होनी चाहिए. प्रदर्शन के बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि आंदोलनकारी छात्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं.

रांची में गुरुवार (6 अगस्त) को सरकार और छात्रों के बीच अहम बैठक हो सकती है. सरकार द्वारा बताए स्थान पर ही बातचीत होना संभव है. यह बातचीत स्टेट गेस्ट हाउस में हो सकती है.  ऐसे में छात्रों के आंदोलन पर कोई रास्ता निकलने की संभावना जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि सरकार के प्रतिनिधियों से छात्रों की सीधी बातचीत हो सकती है.

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छात्रों से बातचीत के लिए कमेटी गठित

बता दें कि आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत के लिए सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है. सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए पांच सदस्यों की कमेटी का गठन किया है. कमेटी में चार मंत्री और एक IAS अधिकारी शामिल है.

मंत्रियों मे जेएमएम की ओर से राज्य मंत्री सुदिव्य सोनू, कांग्रेस से दीपिका पाण्डेय सिंह, आरजेडी से संजय यादव और जेएमएम से चमरा लिंडा शामिल हैं. वहीं इस कमेटी में वरिष्ठ IAS अधिकारी और राज्य के विकास आयुक्त अजय कुमार का नाम भी शामिल बताया जा रहा है.

बता दें कि छात्र आंदोलन का गुरुवार (6 अगस्त) को 13 वां दिन है. इस दौरान छात्र मांग कर रहे कि जेपीएससी परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए. 

विधानसभा के मानसून सत्र से पहले तेज हुआ आंदोलन

वहीं छात्रों द्वारा 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की जा रही है. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना जारी है. विधानसभा के गुरुवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आंदोलन तेज हो गया है.

इसके साथ ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेंद्र नाथ महतो पिछले चार दिन से इसी स्थान पर अनशन कर रहे हैं. 

रांची प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत पर आज साफ होगी तस्वीर, JPSC केस में 5 और अरेस्ट

Published at : 06 Aug 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Student's Protest JMM Ranchi News Jharkhand News HEMANT SOREN
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