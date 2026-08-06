'अगर चुनाव में उतरा तो भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ूंगा', राजा वडिंग ने दे दिया चैलेंज

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की सियासत गरमाई हुई है. इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव तो लड़ा तो मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ लड़ूंगा. कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा है कि अगर वह अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वह राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे.

वडिंग ने फरीदकोट में बुधवार (5 अगस्त) को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पार्टी के एक नेता के उस सुझाव को खारिज कर दिया कि उन्हें शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि अकाली नेता पहले ही अधिक सक्रिय नहीं हैं.

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चुनाव को लेकर क्या बोले सांसद राजा वडिंग?

लुधियाना से सांसद वडिंग ने कहा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगा लेकिन अगर उन्हें चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहा गया तो वह मुख्यमंत्री का मुकाबला करना चाहेंगे. वडिंग ने कहा, "मैं मान के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा." वडिंग इससे पहले मुक्तसर जिले की गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. मान वर्तमान में संगरूर जिले की धुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं.

वडिंग की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से वर्तमान सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक वर्ग ने उन्हें कांग्रेस की पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनाए रखने के आलाकमान के फैसले का विरोध करते हुए पद से हटाने की मांग की है. वडिंग ने बुधवार को मोगा में एक अन्य कार्यक्रम ‘हर बूथ, कांग्रेस मजबूत’ में लोगों से मान सरकार को सत्ता से उखाड़ने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि मान पंजाब के अब तक के सबसे खराब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं. वडिंग ने राज्य में कानून-व्यवस्था की कथित रूप से बिगड़ती स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, "गैंगस्टर संस्कृति और अराजकता चरम पर है तथा नशे की समस्या ने भयावह रूप ले लिया है."

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