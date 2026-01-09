हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या अगले महीने जारी होगी 22वीं किस्त? जानिए किसानों के खाते में कब आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 22th Installment: पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच हलचल तेज है. अगले महीने 2000 रुपये आने की उम्मीद जताई जा रही है. तारीख क्या हो सकती है? जानें पूरा अपडेट.

09 Jan 2026 05:01 PM (IST)
नए साल की शुरुआत के साथ ही करोड़ों किसानों की नजर पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर टिकी है. हर चार महीने मिलने वाले 2000 रुपये कई परिवारों के लिए बड़ी राहत होते हैं. इस बार इंतजार के साथ एक अलर्ट भी जुड़ा है. क्योंकि सरकार ने नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं. यह रकम तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में आती है. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और लाखों किसान इसका फायदा ले चुके हैं. अब अगली किस्त को लेकर चर्चाएं तेज हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वह पीएम किसान योजना की वेबसाइट और ऐप पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें.
