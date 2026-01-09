एक्सप्लोरर
क्या अगले महीने जारी होगी 22वीं किस्त? जानिए किसानों के खाते में कब आएंगे 2000 रुपये
PM Kisan Yojana 22th Installment: पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच हलचल तेज है. अगले महीने 2000 रुपये आने की उम्मीद जताई जा रही है. तारीख क्या हो सकती है? जानें पूरा अपडेट.
नए साल की शुरुआत के साथ ही करोड़ों किसानों की नजर पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर टिकी है. हर चार महीने मिलने वाले 2000 रुपये कई परिवारों के लिए बड़ी राहत होते हैं. इस बार इंतजार के साथ एक अलर्ट भी जुड़ा है. क्योंकि सरकार ने नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं.
Published at : 09 Jan 2026 05:01 PM (IST)
