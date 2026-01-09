क्या अगले महीने जारी होगी 22वीं किस्त? जानिए किसानों के खाते में कब आएंगे 2000 रुपये

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है. हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वह पीएम किसान योजना की वेबसाइट और ऐप पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें.