हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स

एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स

एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चार दिनों में दूसरी बार डाउन हुआ है. वेबसाइट में दिक्कतों की खबर डाउन डिटेक्टर ने रात 8 बजे के करीब रिपोर्ट की. यह किसी भी प्लेटफॉर्म के आउटेज को मॉनिटर करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 16 Jan 2026 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

एलन मस्क के  X नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अचानक से दुनियाभर में ठप पड़ गया. इससे लाखों-करोड़ो यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यूजर्स साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. इनमें यूके, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इंडोनेशिया शामिल हैं.

एक्स चार दिनों में दूसरी बार हुआ डाउन 

एक्स चार दिनों में दूसरी बार डाउन हुआ है. वेबसाइट में दिक्कतों की खबर डाउन डिटेक्टर ने रात 8 बजे के करीब रिपोर्ट की. यह किसी भी प्लेटफॉर्म के आउटेज को मॉनिटर करता है. ये दिक्कतें रात 8.50 बजे के आसपास 4,500 से ज्यादा दर्ज की गईं. 

एलन मस्क ने कई योजनाओं को लागू करने का किया था ऐलान

इससे पहले रविवार को एक्स के मालिक और अरबपति एलन मस्क ने पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से साइट के न्यूज फीड और एडवरटाइजिंग सिस्टम के एल्गोरिदम कोड को पब्लिश करने की योजनाओं का ऐलान किया था. मस्क ने कहा था कि कोड को ओपन सोर्स बनाया जाएगा. रेगुलर अपडेट किया जाएगा. ताकि यूजर्स को समझाया जा सके, कि पोस्ट कैसे रिकमेंड किए जाते हैं. 

उन्होंने कहा था कि हमने नया एक्स एल्गोरिदम शामिल किया है. यूजर्स को कौन से ऑर्गेनिक और एडवराटाइजिंग पोस्ट रिकमेंड किए जाते हैं, उसे 7 दिनों में ओपन सोर्स कर देंगे. यह 4 हफ्ते में दोहराया जाएगा. इसमें पूरी डेवलपर नोट्स भी शामिल होंगे. ताकि समझा जा सके, कि क्या बदला है. फिलहाल वैश्विक आउटेज पर एक्स ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. 

पिछले साल कई आउटेज का सामना कर चुका एक्स 

पिछले साल भी एक्स को कई आउटेज का सामना करना पड़ा है. इसमें इस हफ्ते की शुरुआत में एक साफ आउटेज भी शामिल है. करीबन 28 हजार से ज्यादा यूजर्स ने इस समस्या को रिपोर्ट किया था. मस्क ने पिछले साल कई बड़े ऑपरेशन सुधारों की बात कही थी. मस्क इससे पहले दावा कर चुके हैं कि एक्स को एक बड़े कोऑर्डिनेट ग्रुप ने बड़े साइबर अटैक का निशाना बनाया था.

Published at : 16 Jan 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

BMC Election Result 2026: जीत के बाद Nitesh Rane 'ठाकरे' पर खुला अटैक! | Vote Counting | BJP
ShahRukh Khan, Akshay Kumar से लेकर Kartik Aaryan तक: बॉलीवुड के वो Outsiders जो बने सुपरस्टार
UPI पर संकट? Free Payments का सच | Budget 2026 से पहले बड़ा सवाल | Paisa Live
Foreign Investors को राहत | SEBI का नया Proposal बदल देगा Stock Market Game | Paisa Live
Tariff Pressure के बीच India-US Trade Talks Active, Deal कभी भी Final | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
शिक्षा
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Indian Army Resignation Rules: आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
हेल्थ
Why Antibiotics Are Failing In Humans: लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget