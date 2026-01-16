एक बार फिर ठप पड़ा X, एलन मस्क के सोशल मीडिया ऐप के डाउन होने से परेशान हुए लाखों यूजर्स
एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चार दिनों में दूसरी बार डाउन हुआ है. वेबसाइट में दिक्कतों की खबर डाउन डिटेक्टर ने रात 8 बजे के करीब रिपोर्ट की. यह किसी भी प्लेटफॉर्म के आउटेज को मॉनिटर करता है.
एलन मस्क के X नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अचानक से दुनियाभर में ठप पड़ गया. इससे लाखों-करोड़ो यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यूजर्स साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. इनमें यूके, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इंडोनेशिया शामिल हैं.
एक्स चार दिनों में दूसरी बार हुआ डाउन
एक्स चार दिनों में दूसरी बार डाउन हुआ है. वेबसाइट में दिक्कतों की खबर डाउन डिटेक्टर ने रात 8 बजे के करीब रिपोर्ट की. यह किसी भी प्लेटफॉर्म के आउटेज को मॉनिटर करता है. ये दिक्कतें रात 8.50 बजे के आसपास 4,500 से ज्यादा दर्ज की गईं.
एलन मस्क ने कई योजनाओं को लागू करने का किया था ऐलान
इससे पहले रविवार को एक्स के मालिक और अरबपति एलन मस्क ने पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से साइट के न्यूज फीड और एडवरटाइजिंग सिस्टम के एल्गोरिदम कोड को पब्लिश करने की योजनाओं का ऐलान किया था. मस्क ने कहा था कि कोड को ओपन सोर्स बनाया जाएगा. रेगुलर अपडेट किया जाएगा. ताकि यूजर्स को समझाया जा सके, कि पोस्ट कैसे रिकमेंड किए जाते हैं.
उन्होंने कहा था कि हमने नया एक्स एल्गोरिदम शामिल किया है. यूजर्स को कौन से ऑर्गेनिक और एडवराटाइजिंग पोस्ट रिकमेंड किए जाते हैं, उसे 7 दिनों में ओपन सोर्स कर देंगे. यह 4 हफ्ते में दोहराया जाएगा. इसमें पूरी डेवलपर नोट्स भी शामिल होंगे. ताकि समझा जा सके, कि क्या बदला है. फिलहाल वैश्विक आउटेज पर एक्स ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
पिछले साल कई आउटेज का सामना कर चुका एक्स
पिछले साल भी एक्स को कई आउटेज का सामना करना पड़ा है. इसमें इस हफ्ते की शुरुआत में एक साफ आउटेज भी शामिल है. करीबन 28 हजार से ज्यादा यूजर्स ने इस समस्या को रिपोर्ट किया था. मस्क ने पिछले साल कई बड़े ऑपरेशन सुधारों की बात कही थी. मस्क इससे पहले दावा कर चुके हैं कि एक्स को एक बड़े कोऑर्डिनेट ग्रुप ने बड़े साइबर अटैक का निशाना बनाया था.
