श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
India Updated Squad For New Zealand T20I: BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में बदलाव किए हैं. श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है.
BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में बदलाव किए हैं. श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई की टी20 टीम में लंबे अरसे बाद वापसी हुई है. वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो चोट के कारण सीरीज के सभी 5 मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. भारत और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज 21 जनवरी-31 जनवरी तक खेली जाएगी.
श्रेयस अय्यर को पहले तीन टी20 मैचों के लिए टीम इंडिया में जगह मिली है, उन्हें तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में लाया गया है. उम्मीद की जा रही है कि तिलक वर्मा चौथे टी20 में वापसी कर सकते हैं. दूसरी ओर चोटिल वाशिंगटन सुंदर को रवि बिश्नोई से रिप्लेस किया गया है. तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर की चोट टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 2026 टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में एक समय से भी कम समय बचा है.
भारत का अपडेटेड टी20 स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई
Shreyas Iyer & Ravi Bishnoi added to #TeamIndia T20I squad; Washington Sundar ruled out.
श्रेयस अय्यर दिसंबर 2023 के बाद पहली बार टी20 टीम में वापस आए हैं. वो आखिरी बार भारत के लिए कोई टी20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे. IPL 2025 में श्रेयस अय्यर ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 604 रन बनाए थे. पूरे सीजन में वो 175 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेले थे.
दूसरी ओर रवि बिश्नोई ने भारत के लिए कोई आखिरी टी20 मैच जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. वो अब तक 42 टी20 मैचों में 61 विकेट झटक चुके हैं.
