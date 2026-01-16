12वीं से इंजीनियरिंग तक वालों के लिए मौका, गुजरात पुलिस में निकली टेक्निकल भर्ती
अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए है.योग्य उम्मीदवार 29 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं. जानें अप्लाई करने की पूरी जानकारी.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है.गुजरात पुलिस विभाग ने टेक्निकल कैडर में बंपर भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के तहत कुल 950 पदों को भरा जाएगा. इनमें टेक्निकल ऑपरेटर, सब-इंस्पेक्टर (वायरलेस), मोटर ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर मैकेनिक जैसे पद शामिल हैं. यह भर्ती युवाओं सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है.
पदों की जानकारी
गुजरात पुलिस की इस भर्ती में अलग-अलग पद शामिल किए गए हैं .सब-इंस्पेक्टर (वायरलेस) के लिए 172 पद, टेक्निकल ऑपरेटर (वायरलेस) के लिए सबसे ज्यादा 698 पद रखे गए हैं. इसके अलावा सब-इंस्पेक्टर (मोटर ट्रांसपोर्ट) के 35 पद और हेड कांस्टेबल ड्राइवर मैकेनिक ग्रेड-1 के 45 पदों पर भी भर्ती की जाएगी. इस तरह कुल मिलाकर 950 पदों पर नियुक्ति होगी.
क्या चाहिए योग्यता
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. वहीं, हेड कांस्टेबल ड्राइवर मैकेनिक पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है.इसके साथ ही तकनीकी अनुभव और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य रखा गया है.
आयु सीमा
गुजरात पुलिस टेक्निकल भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है.सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.आयु की गणना तय तिथि के अनुसार की जाएगी.
कितना लगेगा आवेदन शुल्क
सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा. वहीं SC, ST, महिला, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा.
कितनी मिलेगी सैलरी
इस भर्ती में सैलरी 40,800 रुपये से शुरू होकर 49,600 रुपये प्रतिमाह तक जाएगी. इसके अलावा महंगाई भत्ता और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे. यानी कुल मिलाकर यह नौकरी आर्थिक रूप से भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.
चयन प्रक्रिया
गुजरात पुलिस टेक्निकल भर्ती में चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद स्पोर्ट्स वेटेज के आधार पर अंक जोड़े जाएंगे. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. अंत में मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.
कैसे करें आवेदन
- सबसे पहले गुजरात पुलिस की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जायें.
- Gujarat Police Technical Recruitment 2026” लिंक पर क्लिक करें.
- Apply Online पर क्लिक करें.
- मोबाइल नंबर और ई-मेल से नया रजिस्ट्रेशन करें.
- यूजर आईडी से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें.
- जरूरी जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करें.
- फॉर्म सबमिट करें प्रिंट सेव कर के रखें.
