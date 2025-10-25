एक्सप्लोरर
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट
PM Kisan Yojana 21st Installment Update: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होने की उम्मीद है. जिन किसानों ने नहीं करवाए यह काम उन्हेंं नहीं मिलेगी किस्त.
देश में किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. इनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो सीधे किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का काम करती है. इस योजना का मकसद खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना और किसानों की आय को बढ़ाना है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 25 Oct 2025 10:01 AM (IST)
यूटिलिटी
5 Photos
छठ पूजा के बाद लौटने वालों के लिए रेलवे की क्या तैयारी? जान लें अपने फायदे की हर बात
यूटिलिटी
6 Photos
जनरल टिकट लेकर इन ट्रेनों में न चढ़ जाना, लेने के पड़ जाएंगे देने; जान लें यह नियम
यूटिलिटी
6 Photos
1 नवंबर से बदल रहे बैंक लॉकर के नॉमिनी के ये नियम, दिक्कत होने से पहले जानें हर बात
यूटिलिटी
6 Photos
दिवाली पर पटाखों से गाड़ी जल गई तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? जानें क्या कहते हैं नियम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion