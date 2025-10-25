हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट

PM Kisan Yojana 21st Installment Update: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होने की उम्मीद है. जिन किसानों ने नहीं करवाए यह काम उन्हेंं नहीं मिलेगी किस्त.

25 Oct 2025 10:01 AM (IST)
देश में किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. इनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो सीधे किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का काम करती है. इस योजना का मकसद खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना और किसानों की आय को बढ़ाना है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र किसान को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किस्त दी जाती है. अब तक कुल 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है. सरकार की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.
हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त कुछ राज्यों में जारी की गई. बीते 26 सितंबर को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के किसानों के खातों में यह किस्त भेजी गई. इन इलाकों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं से नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए यह पैसा दिया गया था.
वहीं देशभर के बाकी किसानों को अभी 21वीं किस्त का इंतजार है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के महीने में अगली किस्त जारी कर सकती है. हालांकि इस बारे में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है.
हर साल जारी होने वाली किस्तों का अंतराल देखा जाए तो सरकार हर चार महीने के अंतराल पर पैसा देती है. इसी हिसाब से माना जा रहा है कि 21वीं किस्त नवंबर में आ सकती है. पिछली किस्त अगस्त में आई थी. जिसके हिसाब से अभी चार महीने नहीं हुए हैं.
हर बार की तरह इस बार भी किस्त देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम कर सकते हैं. इसके बाद डीबीटी के जरिए पैसे सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे. अबतक यही तरीका अब तक हर किस्त के लिए अपनाया गया है.
कुल मिलाकर कहें तो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाली है. हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है. जो किसान किस्त के लिए इंतजार कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वह अपना ई-केवाईसी और बैंक डिटेल अपडेट कर लें.
Published at : 25 Oct 2025 10:01 AM (IST)
PM Kisan Yojana Update PM KIsan

Embed widget