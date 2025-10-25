पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट

हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त कुछ राज्यों में जारी की गई. बीते 26 सितंबर को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के किसानों के खातों में यह किस्त भेजी गई. इन इलाकों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं से नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए यह पैसा दिया गया था.