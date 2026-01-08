हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ 5000 रुपये में शुरू करें अपना खुद का बिजनेस, कम बजट में कमाई के स्मार्ट आइडिया

सिर्फ 5000 रुपये में शुरू करें अपना खुद का बिजनेस, कम बजट में कमाई के स्मार्ट आइडिया

Business Ideas: आजकल लोग नौकरी से हटकर अपने दम पर कुछ करने की सोच रहे हैं. कम बजट में भी बिजनेस शुरू करना अब मुश्किल नहीं रहा. 5 हजार में शुरू करें यह बिजनेस.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Business Ideas: आजकल लोग नौकरी से हटकर अपने दम पर कुछ करने की सोच रहे हैं. कम बजट में भी बिजनेस शुरू करना अब मुश्किल नहीं रहा. 5 हजार में शुरू करें यह बिजनेस.

आजकल बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपना छोटा बिजनेस शुरू करना पसंद कर रहे हैं. अब लोग काम करने से आज़ादी चाहते हैं अपनी कमाई पर कंट्रोल के लिए बिजनेस करनी चाहते हैं. अच्छी बात यह है कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपये होना जरूरी नहीं.

सही आइडिया थोड़ी मेहनत और करीब 5000 रुपये में भी आप मजबूत बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं. कार्ड मेकिंग एक आसान, क्रिएटिव और लो-इनवेस्टमेंट बिजनेस है. इसमें आप बर्थडे, शादी, एनिवर्सरी और त्योहारों के लिए हैंडमेड कार्ड तैयार कर सकते हैं.
सही आइडिया थोड़ी मेहनत और करीब 5000 रुपये में भी आप मजबूत बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं. कार्ड मेकिंग एक आसान, क्रिएटिव और लो-इनवेस्टमेंट बिजनेस है. इसमें आप बर्थडे, शादी, एनिवर्सरी और त्योहारों के लिए हैंडमेड कार्ड तैयार कर सकते हैं.
आप अपने बनाए कार्ड सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऑर्डर ले सकते हैं. लोकल गिफ्ट शॉप, स्कूल, कॉलेज और छोटे इवेंट्स में भी इन्हें बेचने का अच्छा मौका मिलता है. अगर आप कस्टमर के नाम, फोटो या खास मैसेज जोड़ते हैं, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और लोग ज्यादा दाम देने को भी तैयार हो जाते हैं.
आप अपने बनाए कार्ड सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऑर्डर ले सकते हैं. लोकल गिफ्ट शॉप, स्कूल, कॉलेज और छोटे इवेंट्स में भी इन्हें बेचने का अच्छा मौका मिलता है. अगर आप कस्टमर के नाम, फोटो या खास मैसेज जोड़ते हैं, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और लोग ज्यादा दाम देने को भी तैयार हो जाते हैं.
Published at : 08 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
