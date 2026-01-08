सिर्फ 5000 रुपये में शुरू करें अपना खुद का बिजनेस, कम बजट में कमाई के स्मार्ट आइडिया

आप अपने बनाए कार्ड सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऑर्डर ले सकते हैं. लोकल गिफ्ट शॉप, स्कूल, कॉलेज और छोटे इवेंट्स में भी इन्हें बेचने का अच्छा मौका मिलता है. अगर आप कस्टमर के नाम, फोटो या खास मैसेज जोड़ते हैं, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और लोग ज्यादा दाम देने को भी तैयार हो जाते हैं.