एक्सप्लोरर
सिर्फ 5000 रुपये में शुरू करें अपना खुद का बिजनेस, कम बजट में कमाई के स्मार्ट आइडिया
Business Ideas: आजकल लोग नौकरी से हटकर अपने दम पर कुछ करने की सोच रहे हैं. कम बजट में भी बिजनेस शुरू करना अब मुश्किल नहीं रहा. 5 हजार में शुरू करें यह बिजनेस.
आजकल बहुत से लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपना छोटा बिजनेस शुरू करना पसंद कर रहे हैं. अब लोग काम करने से आज़ादी चाहते हैं अपनी कमाई पर कंट्रोल के लिए बिजनेस करनी चाहते हैं. अच्छी बात यह है कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपये होना जरूरी नहीं.
1/6
2/6
Published at : 08 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Tags :Business Utility News Business Idea
यूटिलिटी
6 Photos
सिर्फ 5000 रुपये में शुरू करें अपना खुद का बिजनेस, कम बजट में कमाई के स्मार्ट आइडिया
यूटिलिटी
6 Photos
होम लोन लेने वाले की मौत हो गई तो किसे भरना होगा पूरा कर्जा, क्या मकान पर कब्जा कर सकते हैं बैंक वाले?
यूटिलिटी
6 Photos
इन पांच जगहों पर गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना डेबिट कार्ड, जानें कितना हो सकता है नुकसान?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
इंडिया
I-PAC के दफ्तर पर ED का छापा, रेड वाली जगह पहुंचीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'अमित शाह चुनाव से जीतें बंगाल...'
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion