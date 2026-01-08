हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीक्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?

क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?

Lok Adalat: अगर आप भी लोक अदालत को एक ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं. तो फिर इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपका पता होनी चाहिए. जान लीजिए क्या इसके लिए कोई वकील करना जरूरी होता है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Jan 2026 12:27 PM (IST)
Lok Adalat: अगर आप भी लोक अदालत को एक ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं. तो फिर इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपका पता होनी चाहिए. जान लीजिए क्या इसके लिए कोई वकील करना जरूरी होता है?

लोक अदालत आम लोगों को सस्ता, तेज और आसान न्याय दिलाने का तरीका है. यहां छोटे विवाद, बैंक रिकवरी, बीमा क्लेम, ट्रैफिक चालान, पारिवारिक मामले और कई सिविल केस आपसी समझौते से निपटाए जाते हैं. सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या लोक अदालत में वकील रखना जरूरी है और इसमें खर्च कितना आता है.

लोक अदालत में वकील रखना जरूरी नहीं होता. अगर आप खुद अपना पक्ष रखना चाहते हैं. तो सीधे जज और पैनल के सामने बात रख सकते हैं. प्रोसेस आसान रखी जाती है जिससे आम आदमी बिना कानूनी भाषा के डर के अपनी बात कह सके. यही वजह है कि बहुत से लोग बिना वकील के भी केस निपटा लेते हैं.
लोक अदालत में वकील रखना जरूरी नहीं होता. अगर आप खुद अपना पक्ष रखना चाहते हैं. तो सीधे जज और पैनल के सामने बात रख सकते हैं. प्रोसेस आसान रखी जाती है जिससे आम आदमी बिना कानूनी भाषा के डर के अपनी बात कह सके. यही वजह है कि बहुत से लोग बिना वकील के भी केस निपटा लेते हैं.
हालांकि अगर मामला थोड़ा तकनीकी है. रकम ज्यादा है या आपको कागजी प्रोसेस समझ नहीं आ रही. तो वकील रखना समझदारी हो सकती है. वकील आपकी फाइल तैयार करता है. समझौते की शर्तें साफ करता है और यह भी देखता है कि कहीं आप किसी नुकसानदेह शर्त पर साइन तो नहीं कर रहे.
हालांकि अगर मामला थोड़ा तकनीकी है. रकम ज्यादा है या आपको कागजी प्रोसेस समझ नहीं आ रही. तो वकील रखना समझदारी हो सकती है. वकील आपकी फाइल तैयार करता है. समझौते की शर्तें साफ करता है और यह भी देखता है कि कहीं आप किसी नुकसानदेह शर्त पर साइन तो नहीं कर रहे.
Published at : 08 Jan 2026 12:27 PM (IST)
Advocate Lok Adalat Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

