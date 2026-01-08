क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?

लोक अदालत में वकील रखना जरूरी नहीं होता. अगर आप खुद अपना पक्ष रखना चाहते हैं. तो सीधे जज और पैनल के सामने बात रख सकते हैं. प्रोसेस आसान रखी जाती है जिससे आम आदमी बिना कानूनी भाषा के डर के अपनी बात कह सके. यही वजह है कि बहुत से लोग बिना वकील के भी केस निपटा लेते हैं.