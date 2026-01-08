एक्सप्लोरर
क्या लोक अदालत के लिए तय करना होता है वकील, जानें कितना पैसा होता है खर्च?
Lok Adalat: अगर आप भी लोक अदालत को एक ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं. तो फिर इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपका पता होनी चाहिए. जान लीजिए क्या इसके लिए कोई वकील करना जरूरी होता है?
लोक अदालत आम लोगों को सस्ता, तेज और आसान न्याय दिलाने का तरीका है. यहां छोटे विवाद, बैंक रिकवरी, बीमा क्लेम, ट्रैफिक चालान, पारिवारिक मामले और कई सिविल केस आपसी समझौते से निपटाए जाते हैं. सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या लोक अदालत में वकील रखना जरूरी है और इसमें खर्च कितना आता है.
1/6
2/6
Published at : 08 Jan 2026 12:27 PM (IST)
Tags :Advocate Lok Adalat Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
होम लोन लेने वाले की मौत हो गई तो किसे भरना होगा पूरा कर्जा, क्या मकान पर कब्जा कर सकते हैं बैंक वाले?
यूटिलिटी
6 Photos
इन पांच जगहों पर गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना डेबिट कार्ड, जानें कितना हो सकता है नुकसान?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप बना रहे ड्रीम मिलिट्री, रक्षा बजट बढ़ाकर कर दिया 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा को कम, BJP को ज्यादा नुकसान! 2027 में किसका होगा फायदा? इन आंकड़ों ने बढ़ाई मुश्किल
इंडिया
'बिल्लियां चूहों की दुश्मन, संख्या बढ़ानी चाहिए', आवारा कुत्तों पर सुनवाई के बीच क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट?
क्रिकेट
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion