हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऔर दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल

और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल

कई लोग वहां की ठंड और फिसलन को हल्के में ले लेते हैं. उन्हें लगता है कि थोड़ी मस्ती और स्वैग दिखाने से वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन कई बार यही मस्ती भारी पड़ जाती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 09 Jan 2026 01:27 PM (IST)
आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. कभी ऊंची इमारतों पर चढ़कर वीडियो बनाते हैं तो कभी जान जोखिम में डालकर स्टंट करते नजर आते हैं. खासकर पहाड़ों और बर्फीली जगहों पर घूमने जाने वाले कई लोग वहां की ठंड और फिसलन को हल्के में ले लेते हैं. उन्हें लगता है कि थोड़ी मस्ती और स्वैग दिखाने से वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन कई बार यही मस्ती भारी पड़ जाती है.

ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बर्फ पर स्टंट करते हुए बुरी तरह फिसल जाता है.वीडियो देखने के बाद लोग जहां हंसी रोक नहीं पा रहे, वहीं कई यूजर्स इसे लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बर्फीले पहाड़ी इलाके में घूमने गया है. वहां वह बर्फ पर स्टाइल मारते हुए स्टंट करता नजर आता है. पहले वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, मानो सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ता है. 

दिलचस्प बात यह है कि उसके पीछे खड़ा दूसरा व्यक्ति भी संतुलन खो देता है और लगभग फ्लाइंग जंप करता हुआ गिरता है. कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल जाता है. जो लोग मस्ती कर रहे थे, वही अब गिरते हुए नजर आते हैं. 

गिरने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि गिरने के बाद वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं. खुद गिरा हुआ व्यक्ति भी दर्द से ज्यादा मजे के मूड में दिखाई देता है. शायद पहाड़ों की ठंड में सारा नशा एक पल में उतर गया होगा. हालांकि वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन यह साफ तौर पर दिखाता है कि बर्फीली जगहों पर थोड़ी सी लापरवाही भी हादसे का कारण बन सकती है. 

कहां से हुआ वीडियो वायरल?

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X  पर @skgupta_27 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. इस पर हजारों लाइक्स और ढेरों कमेंट्स आ चुके हैं. 

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर लोग जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, और दिखा लो स्वैग, दूसरे ने कहा, बर्फ पर स्टंट करने का यही अंजाम होता है. किसी ने मजाक में लिखा, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश. कई लोगों ने इसे मजेदार बताया तो कई यूजर्स ने सलाह दी कि बर्फीली जगहों पर हमेशा संभलकर चलना चाहिए. 

Published at : 09 Jan 2026 01:27 PM (IST)
