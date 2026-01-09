उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले ही रणनीति बनने लगी है. इस बीच खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने संकेत दिए हैं कि वह अयोध्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं.

कटियार ने कहा कि चुनाव की तैयारी बढ़िया चल रही है. हमारी जनता इच्छुक है. एक बार नहीं दो दो बार आएंगे चुनावी मैदान में आएंगे.

राज्यसभा के पूर्व सांसद कटियार ने बीते दिनों यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी से भी मुलाकात की थी. उस मुलाकात के बाद कटियार ने पहली बार नए सिरे से सियासी ताल ठोंकी है. यूपी बीजेपी चीफ से मुलाकात के संदर्भ में कटियार ने कहा कि वह तो शिष्टाचार मुलाकात थी.

पूर्व सांसद और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता कटियार ने चुनाव संबंधी तैयारियों के सवाल पर कहा कि हमारी तैयारी हमेशा रहती है, यह किसने कह दिया कि तैयारी नहीं है. कार्यकर्ताओं के साथ आवास पर बैठक के बाद कटियार ने कहा कि राम जन्मभूमि हमारी है, स्वाभाविक है डंका यही से बजेगा.

विनय कटियार का अब तक का सियासी सफर कैसा?

बता दें कटियार विश्व हिंदू परिषद (VHP) की युवा शाखा बजरंग दल के संस्थापक-अध्यक्ष थे. इस मंच के ज़रिए, उन्होंने बड़ी संख्या में युवा समर्थकों को इकट्ठा किया और अयोध्या आंदोलन के सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक बन गए. इस दौरान उनकी सक्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और व्यापक संघ परिवार में उनकी स्थिति को मज़बूत किया.

बाद में, उन्होंने बीजेपी के साथ चुनावी राजनीति में कदम रखा और फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए.कटियार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी रहे. कटियार सन् 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नेता के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुए

बीजेपी के भीतर, विनय कटियार ने कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाली हैं और उन्हें मजबूत वैचारिक मान्यताओं वाले नेता के तौर पर जाना जाता है.