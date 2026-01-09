स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Smartphone Safety Tips: स्मार्टफोन यूज करते हैं तो कुछ सेटिंग्स को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. छोटी सी लापरवाही से अकाउंट खतरे में आ सकता है. जानिए कौन सी जरूरी सेटिंग तुरंत बदलनी चाहिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Jan 2026 12:44 PM (IST)
Smartphone Safety Tips: स्मार्टफोन यूज करते हैं तो कुछ सेटिंग्स को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. छोटी सी लापरवाही से अकाउंट खतरे में आ सकता है. जानिए कौन सी जरूरी सेटिंग तुरंत बदलनी चाहिए.

आज लगभग हर काम स्मार्टफोन से हो रहा है. बैंकिंग, शॉपिंग, बिल पेमेंट, सोशल मीडिया और ऑफिस का डेटा सब कुछ एक ही डिवाइस में रहता है. ऐसे में फोन की एक छोटी सी गलत सेटिंग भी आपके अकाउंट को खतरे में डाल सकती है.

साइबर ठग आपके फोन की कमजोरियों का फायदा उठाकर सेकंडों में पैसा साफ कर देते हैं. इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन लॉक सेटिंग चेक करें. अगर अब भी आपने नार्मल पैटर्न या चार डिजिट का पिन लगाया है. तो तुरंत बदलें. मजबूत पासकोड, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक तीनों एक्टिव रखें.
इसके बाद ऐप परमिशन पर ध्यान दें. कई ऐप जरूरत से ज्यादा एक्सेस मांगते हैं. जैसे कॉन्टैक्ट, कैमरा, मैसेज और स्टोरेज. सेटिंग में जाकर देखें कौन सा ऐप क्या एक्सेस कर रहा है. जो जरूरी न हो उसे तुरंत बंद करें. गलत परमिशन अकाउंट हैक होने की सबसे बड़ी वजह बनती है.
Published at : 09 Jan 2026 12:44 PM (IST)
