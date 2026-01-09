स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट

साइबर ठग आपके फोन की कमजोरियों का फायदा उठाकर सेकंडों में पैसा साफ कर देते हैं. इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन लॉक सेटिंग चेक करें. अगर अब भी आपने नार्मल पैटर्न या चार डिजिट का पिन लगाया है. तो तुरंत बदलें. मजबूत पासकोड, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक तीनों एक्टिव रखें.