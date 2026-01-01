एक्सप्लोरर
2026 में इस महीने आएगी किसान योजना की 22वीं किस्त,चेक कर लें क्या है आपका स्टेटस
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार किसानों को है. सरकार अब तक 21 किस्तें जारी कर चुकी है. e-KYC और आधार लिंक न होने पर किसानों को अगली किस्त नहीं मिलेगी.
पीएम किसान 22वीं किस्त
Published at : 01 Jan 2026 05:36 PM (IST)
