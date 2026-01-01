2026 में इस महीने आएगी किसान योजना की 22वीं किस्त,चेक कर लें क्या है आपका स्टेटस

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों को मिलती है. यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.