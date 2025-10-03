हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फ्रिज पर फोन रखकर करते हैं चार्ज, तो जान लें ये जरूरी बात

फ्रिज पर फोन रखकर करते हैं चार्ज, तो जान लें ये जरूरी बात

Phone Charging Tips: लोग अक्सर जल्दबाजी में फोन को चार्जिंग पर कहीं भी रख देते हैं. लेकिन अगर फोन फ्रिज के ऊपर लगाया चार्ज पर हो सकती है परेशानी. जान लीजिए यह जरूरी बात.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Oct 2025 04:03 PM (IST)
Phone Charging Tips: लोग अक्सर जल्दबाजी में फोन को चार्जिंग पर कहीं भी रख देते हैं. लेकिन अगर फोन फ्रिज के ऊपर लगाया चार्ज पर हो सकती है परेशानी. जान लीजिए यह जरूरी बात.

आजकल लोग फोन का इतना इस्तेमाल करते हैं कि उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. ऐसे में लोग तुरंत उसे चार्ज पर लगाते हैं. लेकिन कई बार फोन रखने के लिए सही जगह नहीं सोचते. कुछ लोग फ्रिज के ऊपर फोन रखकर चार्ज कर देते हैं.

फ्रिज के ऊपर फोन रखकर चार्ज पर लगाना खतरनाक हो सकता है. आपको बता दें फ्रिज के ऊपर फोन रखने से सबसे बड़ा खतरा यह है कि वहां तापमान कम होता है. लेकिन चार्जिंग के दौरान बैटरी गर्म होती है. यह अचानक तापमान बदलाव बैटरी के लिए हानिकारक हो सकता है.
फ्रिज के ऊपर फोन रखकर चार्ज पर लगाना खतरनाक हो सकता है. आपको बता दें फ्रिज के ऊपर फोन रखने से सबसे बड़ा खतरा यह है कि वहां तापमान कम होता है. लेकिन चार्जिंग के दौरान बैटरी गर्म होती है. यह अचानक तापमान बदलाव बैटरी के लिए हानिकारक हो सकता है.
फ्रिज के ऊपर फोन रखकर चार्ज पर लगाना खतरनाक हो सकता है. आपको बता दें फ्रिज के ऊपर फोन रखने से सबसे बड़ा खतरा यह है कि वहां तापमान कम होता है. लेकिन चार्जिंग के दौरान बैटरी गर्म होती है. यह अचानक तापमान बदलाव बैटरी के लिए हानिकारक हो सकता है.
फ्रिज के ऊपर फोन रखकर चार्ज पर लगाना खतरनाक हो सकता है. आपको बता दें फ्रिज के ऊपर फोन रखने से सबसे बड़ा खतरा यह है कि वहां तापमान कम होता है. लेकिन चार्जिंग के दौरान बैटरी गर्म होती है. यह अचानक तापमान बदलाव बैटरी के लिए हानिकारक हो सकता है.
और उससे बैटरी की कैपेसिटी कम हो सकती है. चार्जिंग के दौरान फोन गर्म होता है और अगर इसे फ्रिज जैसी जगह पर रखा जाए तो बैटरी फटने या ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है. इससे ना केवल फोन खराब हो सकता है बल्कि आग लगने का भी रिस्क रहता है.
और उससे बैटरी की कैपेसिटी कम हो सकती है. चार्जिंग के दौरान फोन गर्म होता है और अगर इसे फ्रिज जैसी जगह पर रखा जाए तो बैटरी फटने या ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है. इससे ना केवल फोन खराब हो सकता है बल्कि आग लगने का भी रिस्क रहता है.
इसके अलावा फ्रिज के ऊपर फोन रखने से गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है. हल्की सी धक्का या झटके में फोन गिर सकता है और स्क्रीन या बैटरी को नुकसान हो सकता है. यह छोटी सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है. इसलिए इस बात का ध्यान रखें.
इसके अलावा फ्रिज के ऊपर फोन रखने से गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है. हल्की सी धक्का या झटके में फोन गिर सकता है और स्क्रीन या बैटरी को नुकसान हो सकता है. यह छोटी सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है. इसलिए इस बात का ध्यान रखें.
फ्रिज पर फोन रखने से डेटा भी प्रभावित हो सकता है. अचानक बिजली कटने या बैटरी ब्लास्ट होने पर फोन का डेटा खो सकता है या फोन पूरी तरह से डिसेबल हो सकता है. इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि फोन को फ्रिज के ऊपर रखकर चार्ज पर नहीं लगाना चाहिए.
फ्रिज पर फोन रखने से डेटा भी प्रभावित हो सकता है. अचानक बिजली कटने या बैटरी ब्लास्ट होने पर फोन का डेटा खो सकता है या फोन पूरी तरह से डिसेबल हो सकता है. इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि फोन को फ्रिज के ऊपर रखकर चार्ज पर नहीं लगाना चाहिए.
आपको बता दें फोन की सेफ चार्जिंग के लिए हमेशा कोई फ्लैट और ठंडी जगह देखें. फोन को हमेशा फर्नीचर, चार्जिंग स्टैंड या किसी सुरक्षित जगह पर रखें. इससे न सिर्फ आपका फोन सेफ रहेगा. उसकी बैटरी लाइफ भी लंबी होगी.
आपको बता दें फोन की सेफ चार्जिंग के लिए हमेशा कोई फ्लैट और ठंडी जगह देखें. फोन को हमेशा फर्नीचर, चार्जिंग स्टैंड या किसी सुरक्षित जगह पर रखें. इससे न सिर्फ आपका फोन सेफ रहेगा. उसकी बैटरी लाइफ भी लंबी होगी.
Published at : 03 Oct 2025 04:03 PM (IST)
