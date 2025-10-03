एक्सप्लोरर
फ्रिज पर फोन रखकर करते हैं चार्ज, तो जान लें ये जरूरी बात
Phone Charging Tips: लोग अक्सर जल्दबाजी में फोन को चार्जिंग पर कहीं भी रख देते हैं. लेकिन अगर फोन फ्रिज के ऊपर लगाया चार्ज पर हो सकती है परेशानी. जान लीजिए यह जरूरी बात.
आजकल लोग फोन का इतना इस्तेमाल करते हैं कि उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. ऐसे में लोग तुरंत उसे चार्ज पर लगाते हैं. लेकिन कई बार फोन रखने के लिए सही जगह नहीं सोचते. कुछ लोग फ्रिज के ऊपर फोन रखकर चार्ज कर देते हैं.
Published at : 03 Oct 2025 04:03 PM (IST)
