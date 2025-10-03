फ्रिज पर फोन रखकर करते हैं चार्ज, तो जान लें ये जरूरी बात

और उससे बैटरी की कैपेसिटी कम हो सकती है. चार्जिंग के दौरान फोन गर्म होता है और अगर इसे फ्रिज जैसी जगह पर रखा जाए तो बैटरी फटने या ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है. इससे ना केवल फोन खराब हो सकता है बल्कि आग लगने का भी रिस्क रहता है.