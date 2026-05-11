बड़ा अलर्ट: पैन कार्ड लीक हुआ तो कंगाल हो जाएंगे आप! बिना लोन लिए भी बन सकते हैं डिफॉल्टर

Pan Card Defaulter: आज के डिजिटल समय में हर कोई अपने पैन कार्ड (PAN CARD) का तेजी से इस्तेमाल करता है. आपके बैंक का खाता खोलने से लेकर और निवेश करने तक हर जरूरी काम के लिए आपको पैन कार्ड की कभी न कभी तो आवश्यकता पड़ी ही जाती है. लेकिन, ज्यादातर लोग इस बात से बेहद ही अंजान रहते हैं कि उनका पैन कार्ड अगर गलती से भी लीक हो गया, तो वह क्या करेंगे? तो वहीं, बीते कुछ दिनों पैन कार्ड के जरिए किए जा रहे फ्रॉड के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. तो आइए इस खबर में जानते हैं कि अगर आपका पैन कार्ड कभी लीक हो जाए तो ऐसी परिस्थियों में आपको क्या करना चाहिए.

जाल बिछाने की कैसे होती है तैयारी?

साइबर ठगों का दिमाग बेहद ही शातिर होता है. ऐसे अपराधियों के पास मासूम लोगों को अपना शिकार बनाना बेहद ही आसानी से आता है. ज्यादातर साइबर ठग डेटा लीक के साथ-साथ किसी असुरक्षित वेबसाइटों के माध्यम से आपके पैन नंबर के बारे में सारी जानकारी निकालने में बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं. इतना ही नहीं, जानकारी के मिलते ही आपके पैन नंबर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लोन ऐप्स से भारी मात्रा में कर्ज लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पैन कार्ड के असली मालिक को इस पूरी घटना के बारे में कानों-कान खबर तक नहीं होती है.

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पैसे कटने पर नहीं चल पाता है पता

इतना ही नहीं, पैन कार्ड की सबसे अजीब खासियत यह है कि बैंक से पैसे कटने वाले फ्रॉड का मैसेज तो तुरंत लोगों के पास चला जाता है, लेकिन पैन कार्ड में ऐसा नहीं होता है. जब ठग लोन लेकर ईएमआई (EMI) नहीं चुकाते, तब आपकी CIBIL रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा बुरा असर देखने को मिलता है. इस बात पर ध्यान दें, कि पैन फ्रॉड के दौरान सारा काम पीछे यानी बैंकग्राउंड में चल रहा होता है, जिसकी वजह से लोग इस बात से अंजान रहते हैं कि उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है.

ठगी का शिकार होने पर कैसे करें खुद की रक्षा?

अगर आपको यह पता चलता है कि आपके नाम पर किसी भी तरह का फर्जी लोन लिया गया है तो बिना किसी देर के समझाएं की आप साइबर अपराधियों के निशाने पर आ चुके हैं. बिना घबराएं तुरंत संबंधित बैंक या फिर एनबीएफसी (NBFC) को इसकी लिखित में शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा CIBIL जैसी क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट पर जाकर उस एंट्री पर विवाद भी दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल (1930) पर अपनी शिकायत दर्ज कराना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप कानूनी रूप से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें.

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शिकार होने के बाद कैसे करें खुद का बचाव?

इस मामले पर हाल ही में कई विशेषज्ञों ने गहरी चिंता भी जताई थी. जिसपर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सतर्कता ही एकमात्र बचाव है. जहां, आप हर महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को एक बार जरूर चेंक कराएं. इस दौरान ध्यान रखें कि कहीं आपने किसी तरह का कोई लोन तो नहीं लिया है.

इतना ही नहीं, किसी भी जगह पर पैन कार्ड की फोटोकॉपी देने से पहले उस पर उद्देश्य (जैसे- "Only for KYC at XYZ Bank") जरूर लिखें और उसके आगे अपना साइन करना न भूलें. किसी भी तरह के अनजान ऐप पर अपनी पसर्नल जानकारी को अपलोड करने से बचें.