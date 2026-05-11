Credit Card की वजह से खराब हो गया CIBIL स्कोर? जानें 3 महीनों में कैसे हो सकता है सुधार

CIBIL Score: क्रेडिट कार्ड तो लोग ले लेते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बैलेंस करने के लिए, लेकिन स्मार्टली इस्तेमाल नहीं करते और CIBIL खराब कर बैठते हैं. हालांकि ये कोई घबराने की बात नहीं है, सही प्लानिंग और वित्तीय अनुशासन अपनाकर आप सिर्फ 3 महीने में ही अपने CIBIL स्कोर में सुधार कर सकते हैं. बैंक और वित्तीय संस्थान लोन देने से पहले सबसे ज्यादा आपके CIBIL स्कोर को ही देखते हैं. आमतौर पर 750 या उससे ज्यादा स्कोर अच्छा माना जाता है.

CIBIL स्कोर खराब होने की वजह?

CIBIL स्कोर कुछ खास कारणों की वजह से ही खराब होता है, जैसे:

क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर न भरना

कार्ड की लिमिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना.

एक साथ कई लोन या कार्ड के लिए अप्लाय करना.

लगातार केवल Minimum Due भरना.

पुराने लोन या EMI में डिफॉल्ट करना.

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हालांकि आप अपने CIBIL स्कोर को बहुत आसानी से ही सुधार भी सकते हैं. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. केवल तीन महीने में ही आप अपना CIBIL स्कोर सुधार सकते हैं. यहां हम आपको 5 आसान तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप CIBIL को आसानी से सुधार सकते हैं.

समय पर पूरा बिल भरें

सबसे पहले तो आपको हर महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा बकाया समय पर चुकाना होगा. सिर्फ मिनिमम ड्यू भरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे ब्याज बढ़ता है और स्कोर पर निगेटिव इमपैक्ट पड़ता है.

क्रेडिट का इस्तेमाल कम रखें

कोशिश करें कि कार्ड की टोटल लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल न करें. जैसे मान लीजिए कि आपके कार्ड की लिमिट 50 हजार रुपये है, तो आप इसमें से 15 हजार का ही खर्च करें.

पुराने कार्ड बंद न करें

पुराने क्रेडिट का इतिहास आपके हालिया स्कोर के लिए फायदेमंद होता है. इसलिए बिना जरूरत पुराने कार्ड को बंद करने से बचें.

बार-बार लोन आवेदन न करें

अगर आपको लोन की जरूरत है तो केवल एक या दो जगह की कोशिश करें. आसानी से मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन नहीं मिलता है तो कम समय में कई जगह लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाय ना करें. इससे स्कोर गिर जाता है.

CIBIL रिपोर्ट चेक करें

अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में किसी गलती या गलत एंट्री को तुरंत ठीक करवाएं. कई बार तकनीकी खामियों की वजह से भी स्कोर खराब हो सकता है.

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अगर आप लगातार 2–3 महीने तक समय पर भुगतान करते हैं और कार्ड का इस्तेमाल लिमिट में करते हैं, तो CIBIL स्कोर में सुधार दिखना शुरू हो सकता है. हालांकि बड़ा सुधार आने में 6 महीने या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है.

CIBIL स्कोर क्यों है जरूरी?

बता दें कि यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको आसानी से लोन मिल पाएगा. कम ब्याज दर पर होम या कार लोन मिल जाएगा. यदि क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसके लिए लिमिट भी ज्यादा मिल जाएगी. बैंक की नजर में आप एक भरोसेमंद ग्राहक बन सकते हैं, जो भविष्य के लिए अच्छा होता है.