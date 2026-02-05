एक्सप्लोरर
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
MP Electricity Connection Name Change: मध्य प्रदेश में अब बिजली कनेक्शन का नाम बदलवाने के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं. इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
कई बार घर खरीदने, किरायेदारी बदलने, परिवार में नाम अपडेट कराने या दस्तावेज सुधार की वजह से बिजली कनेक्शन में नाम बदलवाना पड़ता है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए बिजली विभाग के दफ्तरों के कई चक्कर लगाने होंगे.
Published at : 05 Feb 2026 10:07 AM (IST)
