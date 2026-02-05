बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं. तो फिर अब बिजली कनेक्शन में नाम बदलवाने का काम घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है. मध्य प्रदेश में बिजली कनेक्शन के नाम परिवर्तन की प्रोसेस को काफी आसान कर दिया गया है. अब उपभोक्ता बिना लाइन में लगे, बिना दफ्तर जाए, सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.