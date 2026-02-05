हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीबिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

MP Electricity Connection Name Change: मध्य प्रदेश में अब बिजली कनेक्शन का नाम बदलवाने के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं. इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 05 Feb 2026 10:07 AM (IST)
MP Electricity Connection Name Change: मध्य प्रदेश में अब बिजली कनेक्शन का नाम बदलवाने के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं. इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कई बार घर खरीदने, किरायेदारी बदलने, परिवार में नाम अपडेट कराने या दस्तावेज सुधार की वजह से बिजली कनेक्शन में नाम बदलवाना पड़ता है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए बिजली विभाग के दफ्तरों के कई चक्कर लगाने होंगे.

1/6
अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं. तो फिर अब बिजली कनेक्शन में नाम बदलवाने का काम घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है. मध्य प्रदेश में बिजली कनेक्शन के नाम परिवर्तन की प्रोसेस को काफी आसान कर दिया गया है. अब उपभोक्ता बिना लाइन में लगे, बिना दफ्तर जाए, सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं. तो फिर अब बिजली कनेक्शन में नाम बदलवाने का काम घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है. मध्य प्रदेश में बिजली कनेक्शन के नाम परिवर्तन की प्रोसेस को काफी आसान कर दिया गया है. अब उपभोक्ता बिना लाइन में लगे, बिना दफ्तर जाए, सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
2/6
यह सुविधा राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है और समय की भी बचत करती है. इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाना होता है. यहां लॉगिन करने के बाद आपको मुख्य मेन्यू में कई सेवाएं दिखाई देंगी.
यह सुविधा राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है और समय की भी बचत करती है. इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाना होता है. यहां लॉगिन करने के बाद आपको मुख्य मेन्यू में कई सेवाएं दिखाई देंगी.
Published at : 05 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Electricity Connection Utility News Name Change

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: Online गेम पर बच्चों का 'डेथ रूट' ! | Crime News
Bihar News: गाय खरीदने निकला था, जबरन शादी का शिकार बन गया युवक? | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: संसद को हंगामे की भेंट कौन चढ़ा रहा है ? | ABP News
BJP Vs Congress: राहुल-बिट्टू का विवाद, BJP ने प्रदर्शन किया | Parliament Session | ABP News
Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान: US डील पर आर-पार की लड़ाई | BJP Vs Congress | Seedha Sawal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, तोड़ेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड!
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, चेक करें लिस्ट
जनरल नॉलेज
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
ट्रेंडिंग
Video: नेचर नहीं, कैमिकल का कमाल... रिजॉर्ट में तालाब का पानी ऐसे करते हैं नीला, देखें वायरल वीडियो
नेचर नहीं, कैमिकल का कमाल... रिजॉर्ट में तालाब का पानी ऐसे करते हैं नीला, देखें वायरल वीडियो
हेल्थ
मुंह के छोटे घाव बन सकते हैं कैंसर की चेतावनी, 2 हफ्ते में न भरें तो न करें नजरअंदाज
मुंह के छोटे घाव बन सकते हैं कैंसर की चेतावनी, 2 हफ्ते में न भरें तो न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget