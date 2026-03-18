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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने से बचना है? अप्लाई करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

EPFO पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने से बचना है? अप्लाई करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

PF Pension Claims Tips: EPFO पेंशन क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो रहा? अप्लाई करने से पहले ये जरूरी बातें चेक करें. कई छोटी-छोटी गलती भी अटका सकती हैं आपका पैसा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Mar 2026 10:07 AM (IST)
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PF Pension Claims Tips: देश में करोड़ों PF खाताधारक मौजूद हैं और ज्यादातर लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग इसी पर टिकी होती है. हर महीने सैलरी का एक हिस्सा EPF में जाता है. जिससे आगे चलकर पेंशन और सेविंग्स का सहारा मिलता है. जरूरत के वक्त पर आप पेंशन के पूरे पैसे निकाल भी सकते हैं. लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब पेंशन क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. 

कई लोग सभी शर्तें पूरी करने के बाद भी इस दिक्कत से गुजरते हैं. लेकिन आपको बता दें इसके पीछे बड़े नियम नहीं. बल्कि छोटी-छोटी गलतियां जिम्मेदार होती हैं. अगर इन्हें पहले ही समझ लिया जाए. तो क्लेम आसानी से पास हो सकता है. जान लीजिए काम की बातें.

आवेदन में यह गलती सबसे बड़ी वजह

सबसे ज्यादा केस ऐसे सामने आते हैं जहां फॉर्म भरते समय ही गड़बड़ी हो जाती है. लोग जल्दबाजी में बैंक डिटेल, डेट ऑफ बर्थ या सर्विस पीरियड जैसी जानकारी गलत भर देते हैं. कई बार कुछ कॉलम अधूरे छोड़ दिए जाते हैं. EPFO सिस्टम इन डिटेल्स को बहुत सख्ती से चेक करता है. इसलिए छोटी सी गलती भी क्लेम रोक सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले हर जानकारी को ध्यान से मिलाना जरूरी है. अगर एक बार भी डेटा गलत चला गया. तो बाद में सुधार में काफी समय लग सकता है.

यह भी पढ़ें: इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

दस्तावेज और रिकॉर्ड में मैच न होना

दूसरी बड़ी वजह होती है दस्तावेजों और EPFO रिकॉर्ड में फर्क होना. कई लोगों के आधार, बैंक अकाउंट और EPF रिकॉर्ड में नाम या डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग दर्ज होती है. यही मिसमैच क्लेम को अटका देता है. सिस्टम इसे तुरंत पकड़ लेता है और प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती. इसलिए आवेदन करने से पहले यह जरूर देखें कि हर जगह आपकी जानकारी एक जैसी हो. अगर कहीं भी कुछ जानकारी अलग है. तो पहले उसे ठीक कराएं. यह छोटा सा काम आपके क्लेम को आसानी से पास करवा सकता है.

इन बातों का भी रखें खास ध्यान

कुछ मामलों में प्राॅब्लम कंट्रीब्यूशन और दस्तावेजों की कमी से भी जुड़ी होती है. अगर कंपनी की तरफ से नियमित EPF योगदान नहीं हुआ है या सैलरी रिकॉर्ड सही नहीं है. तो क्लेम में दिक्कत आ सकती है. वहीं किसी सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार द्वारा क्लेम करते समय जरूरी कागज जैसे डेथ सर्टिफिकेट या नॉमिनी डिटेल अधूरी रह जाती है. ऐसे में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए आवेदन से पहले अपने अकाउंट की पूरी जानकारी, आधार लिंकिंग, बैंक डिटेल और नॉमिनेशन जरूर चेक करें. जिससे बाद में कोई परेशानी न हो.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Mar 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
PF Rules Utility News EPFO Pension
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