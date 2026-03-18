औरतों के दुश्मन हैं मोदी जी! सिलेंडर क्राइसेस से परेशान हुईं महिलाएं, अजब-गजब मीम्स वायरल

ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय खबरों तक सीमित नहीं है. इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खासकर रसोई तक पहुंच गया है. भारत के कई शहरों में LPG सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं. लोगों में डर और चिंता का माहौल है, जिसकी वजह से वे ज्यादा संख्या में सिलेंडर बुक कर रहे हैं. कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही हैं. इस संकट का सबसे ज्यादा असर घर संभालने वाली महिलाओं पर पड़ा है.

कई जगहों पर महिलाएं गैस एजेंसियों के बाहर घंटों लाइन में खड़ी नजर आईं. जहां एक तरफ लोग इस संकट से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसका मजेदार रूप भी देखने को मिल रहा है. इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर LPG संकट मीम्स का नया टॉपिक बन गया है. लोग अपने संघर्ष को हंसी-मजाक के जरिए शेयर कर रहे हैं, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो रहा है. इन दिनों LPG गैस और सिलेंडर क्राइसेस से परेशान महिलाओं को लेकर इंटरनेट पर ढेर सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं.

इंडियन मॉम का जुगाड़ हुआ वायरल

कुछ मीम्स में भारतीय माताओं की खासियत को दिखाया गया है.ये बताया जा रहा है कि गैस हो या ना हो, इंडियन मॉम किसी ना किसी तरीके से खाना बना ही लेंगी, दुनिया में गैस की कमी है, लेकिन इंडियन मॉम हमेशा खाना बनाने के लिए एक अतिरिक्त सिलेंडर रखती हैं. कभी लकड़ी के चूल्हे का जुगाड़, तो कभी किसी और देसी उपाय इन मीम्स ने लोगों को खूब हंसाया.

LPG crisis in the world



Le indian moms with their one extra emergency cylinder pic.twitter.com/B2Bp5yfhlx — Aakashi (@Aakashi_123) March 10, 2026

आज खाना नहीं बनेगा

कुछ मीम्स में दिखाया जा रहा है कि जैसे ही घर में गैस खत्म होती है, महिलाएं खुश हो जाती हैं कि अब उन्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा, वायरल मीम में महिला डांस करती हुई दिखाई गई है, मानो उसे छुट्टी मिल गई हो.

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अब गैस सिलेंडर सुनार की दुकान पर

सबसे ज्यादा वायरल मीम्स में गैस सिलेंडर को सोने से भी ज्यादा कीमती बताया जा रहा है. अब गैस सिलेंडर सुनार की दुकान पर मिलेगा. इससे यह दिखाया जा रहा है कि सिलेंडर मिलना कितना मुश्किल हो गया है.

लंबी लाइन देखकर हालत खराब

कई मीम्स में महिलाओं को गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन में खड़ा दिखाया गया है. इतनी लंबी लाइन देखकर चाय भी एक-एक कप करके पीनी पड़ेगी.

पति-पत्नी वाले मीम्स

कुछ मीम्स में मजाक किया गया है कि पतियों, पत्नी से लड़ना मत… होटल भी बंद हो रहे हैं. इसमें महिलाओं की परेशानी और घर की स्थिति दोनों को हल्के अंदाज में दिखाया गया है.

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