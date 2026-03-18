ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात

ईरान के एकमात्र एक्टिव न्यू्क्लियर पावर प्लांट बुशहर के पास मंगलवार (17 मार्च 2026) की शाम प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमला किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. हालांकि राहत की बात यह है कि प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. इस वजह से परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तुरंत इस घटना की जानकारी International Atomic Energy Agency (IAEA) को दी. एजेंसी ने बताया कि प्रोजेक्टाइल मिसाइल प्लांट के परिसर में जाकर लगी, लेकिन प्लांट और वहां काम कर रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने सभी देशों से अपील की कि ऐसे संवेदनशील जगहों के पास किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से बचा जाए, क्योंकि इससे बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है. ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी साफ कहा कि रिएक्टर या मुख्य हिस्सों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और रेडिएशन का स्तर पूरी तरह सामान्य है. इस बीच रोसाटोम ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि प्लांट पूरी तरह सुरक्षित है.

कहां पर स्थित है बुशहर परमाणु प्लांट?

बुशहर परमाणु प्लांट फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है और ईरान का इकलौता एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट है, इसलिए इसकी सुरक्षा बेहद अहम मानी जाती है. फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन क्षेत्र में तनाव बना हुआ है. इस घटना के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है और जांच जारी है. बता दें कि बीते साल अमेरिका ने ईरान के तीन न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें फोर्डो, नतान्ज़ और इस्फ़हान शामिल थे. उस हमले में ईरान के कई वैज्ञानिक भी मारे गए थे. अमेरिका ने हमले के लिए बी-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया था, जो जमीन के 300 फीट नीचे मौजूद जगह को भी तबाह कर सकता है.