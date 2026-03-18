LPG संकट के कारण क्या बदल गया गैस बुकिंग का समय, जानें वायरल मैसेज में कितनी सच्चाई?
LPG Booking Viral Message: LPG संकट की बातों के बीच गैस बुकिंग के समय को लेकर कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, जान लीजिए क्या है इस मैसेज की असल सच्चाई.
LPG Booking Viral Message: देशभर में इन दिनों एलपीजी गैस बुकिंग को लेकर लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा हैय जिसमें दावा किया जा रहा है कि गैस बुकिंग का समय बदल दिया गया है और अब शाम 6 बजे के बाद ही बुकिंग होगी. कई लोग इसे LPG संकट से जोड़कर देख रहे हैं. लेकिन क्या वाकई है ऐसा है कि बुकिंग का समय बदल गया है. जान लीजिए इस वायरल मैसेज की पूरी सच्चाई.
वायरल मैसेज में क्या कहा जा रहा है?
सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि अब गैस सिलेंडर की बुकिंग सिर्फ शाम 6 बजे के बाद ही की जा सकेगी. इसे LPG संकट और सप्लाई की कमी से जोड़कर पेश किया जा रहा है. जिससे लोगों में घबराहट भी बढ़ रही है. कई यूजर्स इस मैसेज को आगे शेयर कर रहे हैं. जिससे कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा है. लेकिन सच्चाई यह है कि गैस कंपनियों की तरफ से ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है. बुकिंग के समय में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. इसलिए ऐसे मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है.
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सर्वर पर दबाव की वजह से आई दिक्कत
दरअसल गैस बुकिंग सिस्टम पर इन दिनों सामान्य से कहीं ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है. बताया गया है कि IVRS और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 8 से 10 गुना ज्यादा लोग एक साथ बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. कई ग्राहक पिछली डिलीवरी के तुरंत बाद फिर से बुकिंग करने लगते हैं. जिससे सिस्टम पर लोड बढ़ जाता है. इसी वजह से कभी-कभी बुकिंग स्लो हो जाती है या फेल हो जाती है. कंपनी की तरफ से साफ कहा गया है कि गैस की कोई कमी नहीं है और पैनिक बुकिंग करने की जरूरत नहीं है. यह समस्या सिर्फ तकनीकी दबाव की वजह से हो रही है.
कितने बजे सिलेंडर बुक करना सही?
शाम 6 बजे के बाद बुकिंग करना सही है. यह सलाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि यह ऑफ-पीक टाइम होता है. इस दौरान सर्वर पर ट्रैफिक कम रहता है और बुकिंग आसानी से हो जाती है. लेकिन इसे नियम समझ लेना गलत होगा. आप दिन में कभी भी बुकिंग कर सकते हैं. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की गई बुकिंग अगली सुबह प्रोसेस होती है.
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Source: IOCL