व्हाट्सऐप से कैसे बुक कर सकते हैं LPG सिलेंडर? लंबी लाइन से बचा लेगा यह तरीका

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और तेल-गैस सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग पर असर की खबरों के बाद कई जगह पर लोगों ने पहले से ही सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया है. हालांकि सरकार लगातार साफ कर रही है कि देश में एलपीजी सप्लाई पर नजर रखी जा रही है और किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है. लेकिन बढ़ती डिमांड के चलते बुकिंग सिस्टम पर दबाव जरूर देखने को मिल रहा है.

कई शहरों में लोग एजेंसियों पर लाइन लगाकर सिलेंडर बुक करा रहे हैं. वहीं फोन से बुकिंग करने पर नंबर बिजी आने या कॉल कनेक्ट न होने की शिकायत भी सामने आई है. ऐसे में अब व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल तरीकों से गैस सिलेंडर बुक करना लोगों के लिए आसान ऑप्शन बन रहा है. ऐसे में चलिए आज हम भी आपको बताते हैं कि आप एलपीजी सिलेंडर व्हाट्सएप से कैसे बुक कर सकते हैं.

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बदल गए बुकिंग के नियम

गैस की उपलब्धता को संतुलित रखने और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने एलपीजी बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगले रिफिल के लिए ज्यादा इंतजार करना होगा. शहरी क्षेत्र में जहां पहले 21 दिन का गेप था उसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया. वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए यह समय 45 दिन किया गया है. इस नियम को लागू करने के लिए तेल कंपनियों ने अपने सिस्टम भी अपडेट कर दिए हैं, जिससे समय से पहले बुकिंग एक्सेप्ट नहीं की जाएगी.

व्हाट्सएप से मिनटों में ऐसे करें बुकिंग

बदलते समय के साथ गैस कंपनी ने व्हाट्सएप के जरिए सिलेंडर बुकिंग की सुविधा शुरू की है, जिससे उपभोक्ताओं को एजेंसी या फोन कॉल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है. इसके लिए सबसे पहले अपनी गैस कंपनी का व्हाट्सएप नंबर मोबाइल में सेव करना होता है. इसके बाद उस नंबर से बुक या रिफिल जैसा मैसेज भेजना होता है,जिस नंबर से आपका गैस कनेक्शन रजिस्टर्ड है. इसमें इंडेन के ग्राहक 7588888824 नंबर पर REFILL भेज सकते हैं. वहीं भारत गैस के लिए 1800224344 नंबर पर Hi या Book लिखकर भेजना होगा. जबकि एचपी ग्राहक 9222201122 नंबर पर Hi भेजकर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. मैसेज भेजने के बाद आगे की प्रक्रिया की जानकारी मिलती है और कुछ ही मिनटों में सिलेंडर बुकिंग कंफर्म हो जाती है.

एसएमएस, कॉल और मिस्ड कॉल भी है ऑप्शन

जिन लोगों के पास इंटरनेट के सुविधा नहीं है, उनके लिए एसएमएस और कॉल के जरिए भी बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है. इंडेन के लिए 7718955555 नंबर पर REFILL एसएमएस भेजा जा सकता है या आईवीआरएस का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं भारत गैस के लिए 7715012345 या 7718012345 नंबर पर LPG मैसेज भेजा जा सकता है. एचपी गैस के लिए भी रजिस्टर नंबर से कॉल या मिस्ड कॉल के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है.

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