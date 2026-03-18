How To Identify Fresh And Sweet Anjeer: अंजीर, जिसे ड्राई फिग्स भी कहा जाता है, अपने मीठे स्वाद और सेहत से जुड़े फायदों की वजह से काफी पसंद किया जाता है. चाहे इसे स्नैक के रूप में खाएं या किसी मिठाई में मिलाएं, अच्छी क्वालिटी का अंजीर स्वाद के साथ-साथ पोषण भी बढ़ाता है. लेकिन बाजार में मिलने वाला हर अंजीर मीठा या ताजा हो, यह जरूरी नहीं है. कई बार लोग सख्त या बासी अंजीर खरीद लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सही पहचान नहीं होती,

सही अंजीर की पहचान कैसे कर सकते हैं

अलग- अलग रिपोर्ट के अनुसार, अंजीर आमतौर पर सूखे रूप में मिलता है, इसलिए उसकी क्वालिटी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे प्रोसेस और स्टोर किया गया है. अगर आप मीठा और अच्छा अंजीर लेना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले, अंजीर की नरमी जांचें. अच्छा अंजीर हमेशा हल्का सॉफ्ट और स्पंजी होता है. अगर यह बहुत ज्यादा सख्त या सूखा लगे, तो समझ लें कि वह ताजा नहीं है. वहीं हल्का चिपचिपा और मुलायम अंजीर अच्छी क्वालिटी और मिठास का संकेत देता है. खरीदते समय हल्का दबाकर इसकी ताजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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रंग और दिखावट से कैसे पता कर सकते हैं

इसके बाद, उसके रंग और दिखावट पर ध्यान दें. ताजा और मीठा अंजीर आमतौर पर हल्के भूरे या सुनहरे रंग का होता है. अगर अंजीर का रंग बहुत गहरा, फीका या उस पर काले धब्बे नजर आएं, तो यह खराब स्टोरेज या पुराना होने का संकेत हो सकता है. समान रंग और बिना दरार वाला अंजीर बेहतर माना जाता है. अंजीर की खुशबू भी काफी अहम होती है. अच्छे अंजीर में हल्की और प्राकृतिक मिठास वाली खुशबू होती है, अगर उसमें खट्टापन महसूस हो या कोई खुशबू न आए, तो वह अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सकता. इसके साथ ही, ऊपर से चीनी की परत चढ़े अंजीर से बचना बेहतर है.

अगर संभव हो तो अंजीर को तोड़कर उसके अंदर का हिस्सा भी देखें. अच्छा अंजीर अंदर से भरा हुआ और बीजों से युक्त होता है. ये बीज ही उसके स्वाद और पोषण को बढ़ाते हैं. वहीं खराब अंजीर अंदर से सूखा या खाली लग सकता है.

किनको खरीदने से बचना चाहिए

बहुत ज्यादा सूखे या सख्त अंजीर खरीदने से बचें. ऐसे अंजीर में नमी कम होती है और ये खाने में भी अच्छे नहीं लगते. सही अंजीर में हल्की नमी और सॉफ्टनेस बनी रहती है, भले ही वह ड्राई हो. स्टोरेज का भी खास ध्यान रखें. अंजीर को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखा जाना चाहिए. खरीदते समय देखें कि वह साफ और बंद कंटेनर में रखा हो, ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे.

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