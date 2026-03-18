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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडHow To Identify Sweet Anjeer: अंजीर खरीदते वक्त क्या है उन्हें पहचानने का तरीका, जिससे भूलकर भी न हो गलती?

How To Identify Sweet Anjeer: अंजीर खरीदते वक्त क्या है उन्हें पहचानने का तरीका, जिससे भूलकर भी न हो गलती?

Figs Texture And Softness: अंजीर हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. हालांकि इसको खरीदने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए वरना अंजीर खराब निकल सकती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 18 Mar 2026 12:20 PM (IST)
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How To Identify Fresh And Sweet Anjeer: अंजीर, जिसे ड्राई फिग्स भी कहा जाता है, अपने मीठे स्वाद और सेहत से जुड़े फायदों की वजह से काफी पसंद किया जाता है. चाहे इसे स्नैक के रूप में खाएं या किसी मिठाई में मिलाएं, अच्छी क्वालिटी का अंजीर स्वाद के साथ-साथ पोषण भी बढ़ाता है. लेकिन बाजार में मिलने वाला हर अंजीर मीठा या ताजा हो, यह जरूरी नहीं है. कई बार लोग सख्त या बासी अंजीर खरीद लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सही पहचान नहीं होती, 

सही अंजीर की पहचान कैसे कर सकते हैं

अलग- अलग रिपोर्ट के अनुसार, अंजीर आमतौर पर सूखे रूप में मिलता है, इसलिए उसकी क्वालिटी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे प्रोसेस और स्टोर किया गया है. अगर आप मीठा और अच्छा अंजीर लेना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले, अंजीर की नरमी जांचें. अच्छा अंजीर हमेशा हल्का सॉफ्ट और स्पंजी होता है. अगर यह बहुत ज्यादा सख्त या सूखा लगे, तो समझ लें कि वह ताजा नहीं है. वहीं हल्का चिपचिपा और मुलायम अंजीर अच्छी क्वालिटी और मिठास का संकेत देता है. खरीदते समय हल्का दबाकर इसकी ताजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है. 

इसे भी पढ़ें- गेहूं के आटे से भी बन जाते हैं गरमागरम भटूरे, नोट कर लें शानदार रेसिपी

रंग और दिखावट से कैसे पता कर सकते हैं

इसके बाद, उसके रंग और दिखावट पर ध्यान दें. ताजा और मीठा अंजीर आमतौर पर हल्के भूरे या सुनहरे रंग का होता है. अगर अंजीर का रंग बहुत गहरा, फीका या उस पर काले धब्बे नजर आएं, तो यह खराब स्टोरेज या पुराना होने का संकेत हो सकता है. समान रंग और बिना दरार वाला अंजीर बेहतर माना जाता है. अंजीर की खुशबू भी काफी अहम होती है. अच्छे अंजीर में हल्की और प्राकृतिक मिठास वाली खुशबू होती है, अगर उसमें खट्टापन महसूस हो या कोई खुशबू न आए, तो वह अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सकता. इसके साथ ही, ऊपर से चीनी की परत चढ़े अंजीर से बचना बेहतर है.

अगर संभव हो तो अंजीर को तोड़कर उसके अंदर का हिस्सा भी देखें. अच्छा अंजीर अंदर से भरा हुआ और बीजों से युक्त होता है. ये बीज ही उसके स्वाद और पोषण को बढ़ाते हैं. वहीं खराब अंजीर अंदर से सूखा या खाली लग सकता है. 

किनको खरीदने से बचना चाहिए

बहुत ज्यादा सूखे या सख्त अंजीर खरीदने से बचें. ऐसे अंजीर में नमी कम होती है और ये खाने में भी अच्छे नहीं लगते. सही अंजीर में हल्की नमी और सॉफ्टनेस बनी रहती है, भले ही वह ड्राई हो. स्टोरेज का भी खास ध्यान रखें. अंजीर को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखा जाना चाहिए. खरीदते समय देखें कि वह साफ और बंद कंटेनर में रखा हो, ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे.

इसे भी पढ़ें--Healthy Canned Foods: क्या डिब्बाबंद खाने को सेहत के लिए खराब मानते हैं आप? आपकी सोच बदल देगी यह नई रिपोर्ट

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
How To Identify Sweet Anjeer How To Choose Good Quality Figs Buying Figs Tips
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