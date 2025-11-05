हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल

दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल

IRCTC Dubai Abu-Dhabi Tour Package: आईआरसीटीसी का नया इंटरनेशनल टूर पैकेज दुबई और अबू-धाबी घूमने वालों के लिए शानदार मौका है. टूर के लिए महज इतने रुपये करने होंगे खर्च.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Nov 2025 01:20 PM (IST)
IRCTC Dubai Abu-Dhabi Tour Package: आईआरसीटीसी का नया इंटरनेशनल टूर पैकेज दुबई और अबू-धाबी घूमने वालों के लिए शानदार मौका है. टूर के लिए महज इतने रुपये करने होंगे खर्च.

भारतीय रेलवे की आईआरसीटीसी समय-समय पर देश और विदेश घूमने वालों के लिए किफायती टूर पैकेज लेकर आती है. इस बार आईआरसीटीसी ने Dazzling Dubai Ex Delhi नाम का नया इंटरनेशनल फ्लाइट टूर पैकेज लॉन्च किया है.

1/6
आईआरसीटीसी की ओर से आपको दुबई औ अबू-धाबी का फेमस जगहें दिखाई जाएंगी. यह पैकेज खास तौर पर उन यात्रियों के लिए तैयार किया गया है. जो कि कम बजट में दुबई और आबू-धाबी की खूबसूरती देखना चाहते हैं.
आईआरसीटीसी की ओर से आपको दुबई औ अबू-धाबी का फेमस जगहें दिखाई जाएंगी. यह पैकेज खास तौर पर उन यात्रियों के लिए तैयार किया गया है. जो कि कम बजट में दुबई और आबू-धाबी की खूबसूरती देखना चाहते हैं.
2/6
इस पैकेज में यात्रियों को दुबई की मेन फेमस जगहें जैसे बुर्ज खलीफा, जुमेराह बीच, गोल्ड सूक मार्केट और डेजर्ट सफारी का अनुभव मिलेगा. यहां की चमचमाती स्काईलाइन और भव्य शॉपिंग मॉल्स हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं. ठंडी हवाओं वाले सर्दियों के मौसम में इस सफर का मजा और भी बढ़ जाता है.
इस पैकेज में यात्रियों को दुबई की मेन फेमस जगहें जैसे बुर्ज खलीफा, जुमेराह बीच, गोल्ड सूक मार्केट और डेजर्ट सफारी का अनुभव मिलेगा. यहां की चमचमाती स्काईलाइन और भव्य शॉपिंग मॉल्स हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं. ठंडी हवाओं वाले सर्दियों के मौसम में इस सफर का मजा और भी बढ़ जाता है.
3/6
आईआरसीटीसी ने इस पैकेज में यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है. इसमें फ्लाइट टिकट से लेकर होटल ठहराव, नाश्ता, डिनर और स्थानीय ट्रांसपोर्ट सब शामिल है. यानी आपको अलग से किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. यात्रा को पूरी तरह आरामदायक बनाने के लिए हर दिन के शेड्यूल को भी व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है.
आईआरसीटीसी ने इस पैकेज में यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है. इसमें फ्लाइट टिकट से लेकर होटल ठहराव, नाश्ता, डिनर और स्थानीय ट्रांसपोर्ट सब शामिल है. यानी आपको अलग से किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. यात्रा को पूरी तरह आरामदायक बनाने के लिए हर दिन के शेड्यूल को भी व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है.
4/6
इस पैकेज की शुरुआत 16 नवंबर 2025 से दिल्ली से होगी और यह 5 रातों व 6 दिनों की यात्रा होगी. इन छह दिनों में यात्रियों को दुबई और आबू-धाबी के मेन टूरिस्ट स्पाॅट दिखाए जाएंगे. पैकेज के तहत यात्रियों के लिए गाइड की सुविधा और ट्रैवल इंश्योरेंस भी शामिल है.
इस पैकेज की शुरुआत 16 नवंबर 2025 से दिल्ली से होगी और यह 5 रातों व 6 दिनों की यात्रा होगी. इन छह दिनों में यात्रियों को दुबई और आबू-धाबी के मेन टूरिस्ट स्पाॅट दिखाए जाएंगे. पैकेज के तहत यात्रियों के लिए गाइड की सुविधा और ट्रैवल इंश्योरेंस भी शामिल है.
5/6
दुबई में पर्यटक बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से नजारा देखेंगे, वहीं आबू-धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद और फेरारी वर्ल्ड जैसी जगहों की सैर कराई जाएगी. इसके अलावा पारंपरिक अरब संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों का भी हिस्सा बनने का मौका मिलेगा.
दुबई में पर्यटक बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से नजारा देखेंगे, वहीं आबू-धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद और फेरारी वर्ल्ड जैसी जगहों की सैर कराई जाएगी. इसके अलावा पारंपरिक अरब संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों का भी हिस्सा बनने का मौका मिलेगा.
6/6
अगर बात किराए की करें तो यह टूर पैकेज काफी किफायती है. अकेले यात्रा करने वालों के लिए प्रति व्यक्ति 129600 रुपये, दो लोगों के साथ यात्रा करने पर 109600 रुपये और तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति 106800 रुपये का किराया तय किया गया है.
अगर बात किराए की करें तो यह टूर पैकेज काफी किफायती है. अकेले यात्रा करने वालों के लिए प्रति व्यक्ति 129600 रुपये, दो लोगों के साथ यात्रा करने पर 109600 रुपये और तीन लोगों के साथ यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति 106800 रुपये का किराया तय किया गया है.
Published at : 05 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Tags :
IRCTC Tour Package Utility News Dubai Tour

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget