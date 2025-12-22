Sameer Minhas Player Of The Tournament: पाकिस्तान अंडर-19 के सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 में अपनी चमक बिखेरी है. 19 साल के इस युवा बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. समीर ने अंडर-19 एशिया के फाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ 172 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने कुल 113 गेंदें खेलते हुए 17 चौके और 9 छक्के भी जड़े, जिसके बाद उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ के अवार्ड से नवाजा गया. मिन्हास की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान ने भारत को फाइनल मुकाबले में 191 रन से हराकर अंडर-19 एशिया कप का दूसरा खिताब अपने नाम किया.

समीर मिन्हास कौन हैं?

समीर मिन्हास पाकिस्तान के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर काशिफ मिन्हास के बेटे हैं और उनके बड़े भाई अराफात मिन्हास हैं, जो पाकिस्तान के लिए 2023 से 2024 के बीच पाकिस्तान के लिए चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. समीर के पिता काशिफ मिन्हास ने उनकी और बड़े बड़े भाई अराफात की प्रतिभा को बहुत पहले पहचान लिया था. जिसके बाद, बेहतर क्रिकेटिंग सुविधाओं के लिए पूरे परिवार के साथ लाहौर में शिफ्ट हो गए थें.

मैच जीतने के बाद समीर ने दिया बयान

19 साल के इस युवा बल्लेबाज से पूछा गया कि क्या पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ खिताबी मुकाबले में खेलने का कोई अतिरिक्त दबाव था तो समीर ने मैच जीतने के बाद कहा, ‘भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हमेशा बड़ा मुकाबला होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं हुआ. मैं सिर्फ अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहता था और उसी पर ध्यान केंद्रित किया.

समीर ने एशिया कप में 157 की औसत से बनाए रन

समीर मिन्हास ने अंडर-19 एशिया कप में सबसे ज्यादा 471 रन बनाए, जिसमें उनका 157 का बेहतरीन औसत और 117.45 का स्ट्राइक रेट रहा. समीर अगले महीने आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप में फिर से खेलते नजर आएंगे. जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, उससे लगता है कि आगे उन्हें कई और मौके मिलने वाले हैं, जिससे अब अंडर-19 वर्ल्ड कप में समीर पर सभी की नजरें रहेंगी.