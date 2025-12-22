हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाRRB PO Mains 2025 का एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

RRB PO Mains 2025 का एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

IBPS ने RRB PO Mains Admit Card 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है जिन अभ्यर्थियों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की थी, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 22 Dec 2025 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रामीण बैंक में अधिकारी बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है  IBPS ने RRB PO Mains परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं जिन अभ्यर्थियों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं यह एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज है.


IBPS द्वारा आयोजित RRB भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर  और अन्य स्केल पदों के लिए मेन्स परीक्षा आयोजित की जाती है इस चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड अब उपलब्ध करा दिए गए हैं बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

कब होगी IBPS RRB PO Mains परीक्षा

IBPS RRB PO Mains परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज जैसे विषय शामिल होंगे.

एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी जरूर जांचें

उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र का पता ध्यान से जांच लें अगर किसी तरह की गलती नजर आती है तो तुरंत IBPS की आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें.

जरूरी दस्तावेज

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को ये दस्तावेज साथ ले जाने होंगे.

  • IBPS RRB PO Mains Admit Card की प्रिंट कॉपी.
  • एक वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)
  • पासपोर्ट साइज फोटो.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे और किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री साथ न ले जाएं मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित रहते हैं इसके अलावा उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र का स्थान अच्छी तरह समझ लें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो परीक्षा के दौरान कोविड या अन्य सुरक्षा नियम लागू हों तो उनका पालन अनिवार्य होगा उत्तर पुस्तिका भरते समय निर्देशों का ध्यान रखें और समय प्रबंधन पर खास फोकस करें, ताकि सभी प्रश्नों को सही तरीके से हल किया जा सके.

ऐसे करें डाउनलोड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 22 Dec 2025 11:12 AM (IST)
Tags :
Education IBPS Admit Card IBPS Rrb Po Mains 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BMC चुनाव से पहले निकाय चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टेंशन, जानिए कैसे
BMC चुनाव से पहले निकाय चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टेंशन, जानिए कैसे
महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
विश्व
'यूनुस ने भारत के खिलाफ ...', शेख हसीना ने बांग्लादेश की सरकार को जमकर सुनाया
'यूनुस ने भारत के खिलाफ ...', शेख हसीना ने बांग्लादेश की सरकार को जमकर सुनाया
क्रिकेट
पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
पाकिस्तान का वो 19 साल का बल्लेबाज जिसने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
Advertisement

वीडियोज

Elvish Yadav Donation Controversy: ₹9 करोड़ इलाज की अपील, Munawar Faruqui के आरोप और NGO Transparency पर बहस
Sunidhi Chauhan Interview: Filmfare की जीत, Bollywood की Powerhouse Singer बनने तक का सफर
UP Winter Session: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन किन मुद्दों पर होगी चर्चा? | ABP NEWS
Weather Update: उत्तर भारत में कोहरे-शीतलहर का कहर, कश्मीर और हिमाचल में हो रही भारी बर्फबारी |
BMC Election: Pune में BMC चुनाव का जश्न बना हादसा, हवा में हल्दी उड़ाने से लगी भीषण आग | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BMC चुनाव से पहले निकाय चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टेंशन, जानिए कैसे
BMC चुनाव से पहले निकाय चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टेंशन, जानिए कैसे
महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
विश्व
'यूनुस ने भारत के खिलाफ ...', शेख हसीना ने बांग्लादेश की सरकार को जमकर सुनाया
'यूनुस ने भारत के खिलाफ ...', शेख हसीना ने बांग्लादेश की सरकार को जमकर सुनाया
क्रिकेट
पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
पाकिस्तान का वो 19 साल का बल्लेबाज जिसने अंडर-19 एशिया कप में मचाया तहलका, बना ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' में दिखेंगे सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना? सनी देओल की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट
'बॉर्डर 2' में दिखेंगे सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना? सनी देओल की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट
जनरल नॉलेज
Country Without Railway Stations: इन देशों में नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, आने जाने के लिए लोग बसों पर हैं निर्भर
इन देशों में नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, आने जाने के लिए लोग बसों पर हैं निर्भर
शिक्षा
रूस ने भारतीय छात्रों के लिए की स्कॉलरशिप की शुरुआत, जानिए कैसे करें आवेदन?
रूस ने भारतीय छात्रों के लिए की स्कॉलरशिप की शुरुआत, जानिए कैसे करें आवेदन?
हेल्थ
सुबह का नाश्ता नहीं करने से मेटाबॉलिज्म और शुगर पर क्या असर पड़ता है? जानें एक्सपर्ट्स की राय
सुबह का नाश्ता नहीं करने से मेटाबॉलिज्म और शुगर पर क्या असर पड़ता है? जानें एक्सपर्ट्स की राय
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget