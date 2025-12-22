RRB PO Mains 2025 का एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

ग्रामीण बैंक में अधिकारी बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है IBPS ने RRB PO Mains परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं जिन अभ्यर्थियों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं यह एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज है.



IBPS द्वारा आयोजित RRB भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर और अन्य स्केल पदों के लिए मेन्स परीक्षा आयोजित की जाती है इस चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड अब उपलब्ध करा दिए गए हैं बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.



कब होगी IBPS RRB PO Mains परीक्षा

IBPS RRB PO Mains परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज जैसे विषय शामिल होंगे.

एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी जरूर जांचें

उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र का पता ध्यान से जांच लें अगर किसी तरह की गलती नजर आती है तो तुरंत IBPS की आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें.



जरूरी दस्तावेज

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को ये दस्तावेज साथ ले जाने होंगे.

IBPS RRB PO Mains Admit Card की प्रिंट कॉपी.

एक वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)

पासपोर्ट साइज फोटो.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे और किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री साथ न ले जाएं मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित रहते हैं इसके अलावा उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र का स्थान अच्छी तरह समझ लें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो परीक्षा के दौरान कोविड या अन्य सुरक्षा नियम लागू हों तो उनका पालन अनिवार्य होगा उत्तर पुस्तिका भरते समय निर्देशों का ध्यान रखें और समय प्रबंधन पर खास फोकस करें, ताकि सभी प्रश्नों को सही तरीके से हल किया जा सके.

ऐसे करें डाउनलोड

सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर CRP RRBs से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

RRB PO Mains Admit Card 2025 के लिंक को चुनें.

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें.

सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लें.



