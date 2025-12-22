मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से बड़ी खबर आ रही है. पनवेल और खंडेश्वर रेलवे स्टेशन के बीच चलती लोकल ट्रेन में एक चौंकाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया. यहां एक 18 साल की कॉलेज गर्ल को बहस के बाद चलती लोकल ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया.

इस वारदात का आरोपी अख्तर नवाज है, जो ट्रेन के महिला कोच में घुस आया था. लड़की बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई. मामला सुबह करीब 8.00 बजे का है, जब लड़की CSMT जाने वाली लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में सफर कर रही थी.

महिला कोच में चढ़ने को लेकर हुई थी बहस

जैसे ही लोकल ट्रेन रवाना हुई, 50 वर्षीय शेख अख्तर नवाज महिला डिब्बे में चढ़ गया. जब महिलाओं ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, तो वह बहस करने लगा. बहस बढ़ने के बाद, आरोपी ने गुस्से में एक लड़की को पीछे से जोरदार धक्का दे दिया. इस झटके से वह सीधे पटरी पर गिर गई.

घायल हालत में लड़की ने पिता को किया फोन

लड़की के सिर, कमर और हाथ-पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. वारदात के बाद, उसने अपने पिता को फोन करके चोट के बारे में बताया. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

वारदात का आरोपी अख्तर नवाज खंडेश्वर स्टेशन पर उतरकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी सतर्क यात्रियों ने उसे पकड़ कर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया.

आरोपी अख्तर नवाज तीन दिन की पुलिस रिमांड पर

पनवेल रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कोर्ट ने उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय तायडे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी शेख अख्तर नवाज अकेला रहता है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है. वह घूमता रहता है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है. आशंका है कि इसी वजह से उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया होगा.