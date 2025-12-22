Video: UAE में भारी बारिश के बाद घाटियों में आई बाढ़, भीषण जल बहाव देख हैरान रह गए यूजर्स
दुबई में गुरुवार देर रात तेज बारिश शुरू हुई, जो रात भर चलती रही. इसके बाद राजधानी अबू धाबी में भी जोरदार बारिश देखने को मिली. शुक्रवार सुबह तक कई निचले इलाकों में जलभराव की खबरें सामने आने लगीं.
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में एक बार फिर मौसम ने लोगों को चौंका दिया है. दुबई और अबू धाबी समेत कई बड़े इलाकों में शुक्रवार तड़के हुई भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया. जिस देश में बारिश होना ही एक बड़ी घटना माना जाता है, वहां इतनी तेज और लगातार बरसात ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सड़कों पर पानी भर गया, यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासन को लोगों से घरों में रहने की अपील करनी पड़ी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में घाटियों के बीच से पानी के तेज बहाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है.
यूएई में भारी बारिश से हालात हुए खराब
दुबई में गुरुवार देर रात तेज बारिश शुरू हुई, जो रात भर चलती रही. इसके बाद राजधानी अबू धाबी में भी जोरदार बारिश देखने को मिली. शुक्रवार सुबह तक कई निचले इलाकों में जलभराव की खबरें सामने आने लगीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कें तालाब में बदल गई हैं और गाड़ियां पानी में फंसी हुई नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं एक और वीडियो में पहाड़ों के बीच बहते पानी को देख ऐसा लग रहा है मानों यूएई में नदी निकल आई हो.
#أمطار_الخير #وادي_البيح #وادي_شحة #المركز_الوطني_للأرصاد #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس #reel #دبي #الإمارات_العربية_المتحدة #أبوظبي #الشارقة #رأس_الخيمة #الفجيرة #عجمان #أم_القيوين pic.twitter.com/4zaFdfB1az— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 19, 2025
पहाड़ों के बीच चली पानी की चादर
सबसे ज्यादा चिंता की बात उत्तरी अमीरातों से सामने आई है. यहां घाटियों यानी वादियों में अचानक तेज बहाव के साथ बाढ़ आ गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ ही मिनटों में सूखी दिखने वाली घाटियां तेज रफ्तार पानी से भर जाती हैं. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि लोग ऐसी घाटियों और निचले इलाकों से दूर रहें, क्योंकि वहां हालात पल भर में जानलेवा हो सकते हैं.
यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल
यूजर्स हुए हैरान
वीडियो को Storm.ae नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....रेगिस्तान में इतनी तेज बारिश करिश्मा है. एक और यूजर ने लिखा...तेल के कुओं में पानी ना भर जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये काफी खतरनाक दिख रहा है, भगवान रक्षा करे.
यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL