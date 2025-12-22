एक्सप्लोरर
Early Signs of Infection: बॉडी में इंफेक्शन का पता बताते हैं ये 7 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इग्नोर
Hidden Infection Symptoms: शरीर में जब कुछ होता है, तो वह पहले से ही संकेत देने लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि शरीर में इंफेक्शन होने से पहले शरीर में कौन से लक्षण दिखने लगते हैं.
आपके शरीर को अगर Hawkins जैसा शहर मानें, तो इंफेक्शन वही उपसाइड डाउन के मॉन्स्टर हैं जिनसे रोज लड़ाई चलती रहती है. कई बार शरीर बिना किसी शोर-शराबे के इन लड़ाइयों को जीत भी लेता है. लेकिन कुछ शुरुआती संकेत ऐसे होते हैं, जो हम थकान, स्ट्रेस या मौसम बदलने की वजह समझकर अनदेखा कर देते हैं.
Published at : 22 Dec 2025 11:11 AM (IST)
