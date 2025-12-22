अगर आप हाल ही में ज्यादा थकान, कमजोरी या सुस्ती महसूस कर रहे हैं, तो यह सिर्फ नींद की कमी नहीं हो सकती. शरीर जब इंफेक्शन से लड़ता है, तो एनर्जी इम्यून सिस्टम में लगती है, जिससे कमजोरी आती है. अगर आराम करने पर भी ऊर्जा वापस नहीं आती, तो किसी छिपे इंफेक्शन पर शक होना चाहिए.