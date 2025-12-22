हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Early Signs of Infection: बॉडी में इंफेक्शन का पता बताते हैं ये 7 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इग्नोर

Early Signs of Infection: बॉडी में इंफेक्शन का पता बताते हैं ये 7 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इग्नोर

Hidden Infection Symptoms: शरीर में जब कुछ होता है, तो वह पहले से ही संकेत देने लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि शरीर में इंफेक्शन होने से पहले शरीर में कौन से लक्षण दिखने लगते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 22 Dec 2025 11:11 AM (IST)
Hidden Infection Symptoms: शरीर में जब कुछ होता है, तो वह पहले से ही संकेत देने लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि शरीर में इंफेक्शन होने से पहले शरीर में कौन से लक्षण दिखने लगते हैं.

आपके शरीर को अगर Hawkins जैसा शहर मानें, तो इंफेक्शन वही उपसाइड डाउन के मॉन्स्टर हैं जिनसे रोज लड़ाई चलती रहती है. कई बार शरीर बिना किसी शोर-शराबे के इन लड़ाइयों को जीत भी लेता है. लेकिन कुछ शुरुआती संकेत ऐसे होते हैं, जो हम थकान, स्ट्रेस या मौसम बदलने की वजह समझकर अनदेखा कर देते हैं.

1/8
कई इंफेक्शन शुरुआत में इसलिए छिपे रहते हैं क्योंकि शरीर उन्हें कंट्रोल में रख लेता है और हल्के, मिलते-जुलते लक्षण देता है. लोग पेनकिलर लेकर बुखार भी दबा देते हैं, जिससे असल परेशानी छिप जाती है. इसलिए हल्के लेकिन लगातार बदलते लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है.
कई इंफेक्शन शुरुआत में इसलिए छिपे रहते हैं क्योंकि शरीर उन्हें कंट्रोल में रख लेता है और हल्के, मिलते-जुलते लक्षण देता है. लोग पेनकिलर लेकर बुखार भी दबा देते हैं, जिससे असल परेशानी छिप जाती है. इसलिए हल्के लेकिन लगातार बदलते लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है.
2/8
अगर आप हाल ही में ज्यादा थकान, कमजोरी या सुस्ती महसूस कर रहे हैं, तो यह सिर्फ नींद की कमी नहीं हो सकती. शरीर जब इंफेक्शन से लड़ता है, तो एनर्जी इम्यून सिस्टम में लगती है, जिससे कमजोरी आती है. अगर आराम करने पर भी ऊर्जा वापस नहीं आती, तो किसी छिपे इंफेक्शन पर शक होना चाहिए.
अगर आप हाल ही में ज्यादा थकान, कमजोरी या सुस्ती महसूस कर रहे हैं, तो यह सिर्फ नींद की कमी नहीं हो सकती. शरीर जब इंफेक्शन से लड़ता है, तो एनर्जी इम्यून सिस्टम में लगती है, जिससे कमजोरी आती है. अगर आराम करने पर भी ऊर्जा वापस नहीं आती, तो किसी छिपे इंफेक्शन पर शक होना चाहिए.
Published at : 22 Dec 2025 11:11 AM (IST)
