बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. वे माफी और अपनी प्रतिष्ठा को हुए कथित नुकसान के लिए 50 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग कर रहे हैं. वहीं अब उनकी एक्स वाइफ रीता ने अपने एक्स पति कुमार सानू द्वारा भेजे गए नोटिस पर पब्लिकली रिएक्शन दिया है. रीता ने पैपराज़ी को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया कि प्रेगनेंसी के दौरान कुमार सानू ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था.

कुमार सानू के कानूनी नोटिस पर एक्स वाइफ ने दिया रिएक्शन

कुमार सानू की ओर से उनकी एक्स पत्नी के खिलाफ मानहानि की याचिका उनकी वकील सना रईस खान ने दायर की है, जिसमें नुकसान के लिए 30 लाख रुपये के मुआवजे और भट्टाचार्य के इंटरव्यू को विभिन्न मनोरंजन प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है. उन्होंने बताया कि उन्हें मिले नोटिस में बताई गई राशि वास्तविक राशि से कहीं ज्यादा है. ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ““उसने मुझे जो कागज़ भेजा है, उसमें वह 50 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि सानू कैसे सोच सकता है कि मेरे पास इतना पैसा है. यह वाकई दुखद है.”

उन्होंने आगे कहा, “मैं शॉक्ड हूं. वह अपने तीन बालिग बेटों की मां के खिलाफ केस दर्ज कर रहा है. वह किसी और पर हमला किए बिना मुझ पर हमला कर रहा है. वह मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर रहा है, उन अन्य लोगों के खिलाफ नहीं जो बातें फैला रहे हैं और भड़काऊ बातें कर रहे हैं.”

कुमार सानू ने रीता भट्टाचार्य का नंबर किया हुआ है ब्लॉक

रीता ने आरोप लगाया था कि कुमार सानू ने प्रेगनेंसी के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें खाना नहीं हिया, रसोई में बंद कर दिया और मेडिकल केयर से भी नहीं मिली. रीता ने अपनी मैरिड लाइफ मे दुर्व्यवहार का दावा किया था रीता ने अपने इंटरव्यू में बताया. "मुझे उनसे बात करने का कभी मौका नहीं मिला. न तो मुझे और न ही मेरे बच्चों को उनसे बात करने का मौका मिला क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें ब्लॉक कर दिया. मैंने सानू को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी फोन नहीं उठाया. उन्होंने हमें अपने नंबर पर ब्लॉक कर रखा है."

‘31 साल बाद फिर सानू से कोर्ट में मिलूंगी’

रीता ने आगे कहा, “मैंने उनके सेक्रेटरी से कॉन्टेक्ट किया और उनसे यह सब रोकने की रिक्वेस्ट की है, यह बहुत बड़ा अपमान है. मेरे बेटे की शादी हो रही थी और ससुराल वाले सवाल पूछ रहे थे. मैंने कई बार गुहार लगाई. मेरे फोन में सारे मैसेज और रिकॉर्डिंग मौजूद हैं. मैं 63 साल की हूं और मुझे फिर से अदालत में लड़ना पड़ रहा है. पहली बार जब वह मुझे अदालत ले गए थे, तब मैं जान के साथ गर्भवती थी., अब फिर से, इस उम्र में, मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है. मैं 31 साल बाद अदालत में सानू से मिलूंगी.

रीता ने आगे कहा कि अपने परिवार का बचाव करने के लिए उनके बच्चों को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए. रीता ने बताया कि यह बहुत अपमानजनक है. उनके बच्चे अब बच्चे नहीं हैं. वे बड़े हो चुके हैं. उनका बड़ा बेटा 37 साल का होगा, दूसरा बेटा 34 साल का, जबकि जान 31 साल का है. रीता ने कहा कि उनके बेटों का लोगों को जवाब देना कोई अपराध नहीं है. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया.

‘हमें हैरेस करना बंद कर दें’

भट्टाचार्य ने यह भी इंडिकेट किया कि वह पलटवार कर सकती हैं. उन्होंने कहा “मैं उनसे अदालत में मिलूंगी, और मैं सानू से हाथ जोड़कर विनती करूंगी – बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें और मेरे तीन बच्चों के पिता बनें. अगर आप हमसे प्यार नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें परेशान करना और तंग करना बंद कर दें.”

कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक 2001 में हुआ था

कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक 2001 में हुआ था. याचिका में कहा गया है कि बांद्रा फैमिली कोर्ट में हुए समझौते में दोनों पक्षों ने भविष्य में एक-दूसरे पर आरोप न लगाने पर सहमति जताई थी. मौजूदा मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि भट्टाचार्य ने सितंबर 2025 में वायरल हुए इंटरव्यू में गायक द्वारा उन्हें भूखा रखने, चिकित्सा सुविधा से वंचित करने और रसोई में बंद करने जैसे आरोप लगाकर उस सहमति का उल्लंघन किया है.