हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का और तिहरा शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन, जानिए

इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का और तिहरा शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन, जानिए

इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली गेंद पर छक्का और तिहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम दर्ज है. गेल ऐसा करने वाले दुनिया में एकमात्र बल्लेबाज हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 19 Dec 2025 08:14 AM (IST)
Chris Gayle Creates Record In The History Of Test Cricket: इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा अनोखा और असंभव रिकॉर्ड है, जिसे कोई सपने में भी तोड़ने का नहीं सोच सकता. क्रिकेट की दुनिया में अब तक एकमात्र बल्लेबाज ऐसा हुआ, जिसने इंटरनेशनल टेस्ट मैच की पहली गेंद पर छक्का और इस फॉर्मेट में तिहरा शतक लगाने का कारनामा किया है. ये महारिकॉर्ड बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने किसी टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने के अलावा इस फॉर्मेट में तिहरा शतक जड़ा है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रिस गेल ने ये महारिकॉर्ड कब और किसके खिलाफ बनाया था?

इंटरनेशनल टेस्ट मैच की पहली गेंद पर छक्का 

क्रिस गेल ने 13 नवंबर 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेले गए एक टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था. बांग्लादेश की ओर से सोहाग गाजी ने ये ओवर फेंका था, जो अपना टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर रहे थे. गाजी को अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दी गई थी और गेल ने सोहाग द्वारा मैच में फेंके गए पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया. क्रिस गेल ने न सिर्फ पहली गेंद पर छक्का लगाया, बल्कि उसी ओवर में एक और छक्का जड़ा. उस ओवर में कुल 18 रन बटोरे. हालांकि, बाद में सोहाग गाजी ने ही उन्हें 24 रन पर आउट कर दिया था.

गेल ने टेस्ट क्रिकेट में जड़ा है दो तिहरा शतक 

क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ तिहरा शतक जड़ा है. गेल ने अपना पहला तिहरा शतक साल 2005 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एंटिगा के मैदान पर लगाया था, जिसमें उन्होंने 317 रनों की पारी खेली थी. वहीं, दूसरा तिहरा शतक साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में जड़ा था. जिसमें उन्होंने 333 रन का ऐतिहासिक स्कोर बनाया था. क्रिस गेल ने अपने करियर में 103 टेस्ट मैचों में 42.18 की औसत से कुल 7,214 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 333 रनों का है.

Published at : 19 Dec 2025 08:14 AM (IST)
