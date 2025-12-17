UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी

UPI इस्तेमाल करने वाले कई बार जब यूजर्स बड़ी रकम भेजने की कोशिश करते हैं. तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. इससे लोगों को लगता है कि शायद ऐप में कोई दिक्कत है. असल में ऐसा UPI की तय लिमिट की वजह से होता है. जिसके बारे में सभी यूजर्स को जानकारी होना जरूरी है.