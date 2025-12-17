एक्सप्लोरर
UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी
UPI Limit: डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी अपडेट. UPI से लेनदेन करते समय कई बार ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह सामने आती है. जानिए एक दिन की लिमिट से जुड़ी पूरी बात.
यूपीआई ट्रांज़ैक्शन लिमिट
1/6
2/6
Published at : 17 Dec 2025 06:56 PM (IST)
Tags :Utility News UPI Transaction UPI Limit
यूटिलिटी
6 Photos
ऊंचाहार एक्सप्रेस से जाना था और गलती से प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ गए, कितना जुर्माना लेगा टीटीई?
यूटिलिटी
7 Photos
क्या आपके बच्चे की भी उम्र हो गई 15 साल से ज्यादा? फ्री में ऐसे अपडेट कराएं आधार बायोमैट्रिक
यूटिलिटी
7 Photos
60 साल हो गई मां की उम्र तो कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस सही? पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर पढ़ें
यूटिलिटी
6 Photos
आपको भी चलानी है तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन तो कितना पैसा होना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
6 Photos
मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान
यूटिलिटी
6 Photos
कितने रुपये में शुरू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, इसके लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
यूटिलिटी
6 Photos
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बीजेपी ने संसद में ई-सिगरेट पीते हुए TMC सांसद का वीडियो किया शेयर, ममता बनर्जी से मांगा जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीतीश कुमार के वीडियो पर संजय निषाद का विवादित बयान, अपर्णा यादव भड़कीं, क्या कहा?
विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद संन्यास ले लेंगे एमएस धोनी, पूर्व CSK खिलाड़ी ने की पुष्टि; आई दिल तोड़ देने वाली खबर
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
ऊंचाहार एक्सप्रेस से जाना था और गलती से प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ गए, कितना जुर्माना लेगा टीटीई?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion