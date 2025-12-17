हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी

UPI यूजर्स ध्यान दें, एक दिन में ट्रांसफर लिमिट कितनी है? यहां जानें पूरी जानकारी

UPI Limit: डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी अपडेट. UPI से लेनदेन करते समय कई बार ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह सामने आती है. जानिए एक दिन की लिमिट से जुड़ी पूरी बात.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Dec 2025 06:56 PM (IST)
UPI Limit: डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी अपडेट. UPI से लेनदेन करते समय कई बार ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह सामने आती है. जानिए एक दिन की लिमिट से जुड़ी पूरी बात.

यूपीआई ट्रांज़ैक्शन लिमिट

UPI इस्तेमाल करने वाले कई बार जब यूजर्स बड़ी रकम भेजने की कोशिश करते हैं. तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. इससे लोगों को लगता है कि शायद ऐप में कोई दिक्कत है. असल में ऐसा UPI की तय लिमिट की वजह से होता है. जिसके बारे में सभी यूजर्स को जानकारी होना जरूरी है.
UPI इस्तेमाल करने वाले कई बार जब यूजर्स बड़ी रकम भेजने की कोशिश करते हैं. तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. इससे लोगों को लगता है कि शायद ऐप में कोई दिक्कत है. असल में ऐसा UPI की तय लिमिट की वजह से होता है. जिसके बारे में सभी यूजर्स को जानकारी होना जरूरी है.
UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट NPCI की ओर तय की गई है. इसके तहत एक यूजर एक दिन में अधिकतम एक लाख रुपये तक की रकम ट्रांसफर कर सकता है. यह लिमिट ज्यादातर बैंकों और UPI ऐप्स पर लागू होती है और आम यूजर्स के लिए यही स्टैंडर्ड नियम है.
UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट NPCI की ओर तय की गई है. इसके तहत एक यूजर एक दिन में अधिकतम एक लाख रुपये तक की रकम ट्रांसफर कर सकता है. यह लिमिट ज्यादातर बैंकों और UPI ऐप्स पर लागू होती है और आम यूजर्स के लिए यही स्टैंडर्ड नियम है.
Published at : 17 Dec 2025 06:56 PM (IST)
