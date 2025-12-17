एक्सप्लोरर
आपको भी चलानी है तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन तो कितना पैसा होना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस
Railway Rules For Private Train: तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए सिर्फ सोचना ही काफी नही बल्कि भारी निवेश और लंबी प्रोसेस की समझ जरूरी है. जान लें इसके लिए क्या होगी प्रोसेस?
भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था है. देश में हर दिन हजारों ट्रेनें चलती हैं. जो करोड़ों यात्रियों की आवाजाही संभालती हैं. अब रेलवे का चेहरा बदल रहा है. सरकारी ट्रेनों के साथ साथ प्राइवेट ट्रेनें भी पटरियों पर उतर चुकी हैं.
1/6
2/6
Published at : 17 Dec 2025 12:53 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
आपको भी चलानी है तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन तो कितना पैसा होना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
6 Photos
मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान
यूटिलिटी
6 Photos
कितने रुपये में शुरू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, इसके लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
यूटिलिटी
6 Photos
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
यूटिलिटी
6 Photos
फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं
यूटिलिटी
6 Photos
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
महाराष्ट्र
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
आपको भी चलानी है तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन तो कितना पैसा होना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
6 Photos
मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion