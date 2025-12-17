60 साल हो गई मां की उम्र तो कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस सही? पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर पढ़ें

60 उम्र वालों के लिए बने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ही चुनें. सामान्य प्लान उम्र के हिसाब से बढ़ते मेडिकल खर्च और बीमारियों को पूरी तरह कवर नहीं करते हैं. सीनियर सिटीजन प्लान में ऐसे फीचर्स होते हैं जो वृद्धावस्था में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हैं.