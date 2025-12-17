हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
60 साल हो गई मां की उम्र तो कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस सही? पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर पढ़ें

अगर आपके पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपातकाल में उनकी देखभाल और खर्च को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आप उनकी सुरक्षा कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Dec 2025 04:51 PM (IST)
जब हमारे पेरेंट्स 60 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो उनकी सेहत की चिंता बढ़ जाती है. उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर कमजोर होने लगता है, और साथ ही कई बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में अस्पताल का खर्च भी काफी बढ़ जाता है. अगर आपके पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपातकाल में उनकी देखभाल और खर्च को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आप उनकी सुरक्षा कर सकते हैं और बड़ी बचत को खर्च किए बिना उन्हें बेहतर इलाज दिला सकते हैं. लेकिन बाजार में कई ऑप्शन हैं, इसलिए सही पॉलिसी चुनने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है.

60 उम्र वालों के लिए बने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ही चुनें. सामान्य प्लान उम्र के हिसाब से बढ़ते मेडिकल खर्च और बीमारियों को पूरी तरह कवर नहीं करते हैं. सीनियर सिटीजन प्लान में ऐसे फीचर्स होते हैं जो वृद्धावस्था में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हैं.
बहुत से लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित होते हैं. इसलिए ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें ये पहले से मौजूद बीमारियां शामिल हों और वेटिंग पीरियड कम हो, जैसे 18 से 36 महीने, इससे जब भी जरूरत पड़े, इलाज तुरंत कवर होगा.
Published at : 17 Dec 2025 04:51 PM (IST)
