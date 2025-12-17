एक्सप्लोरर
60 साल हो गई मां की उम्र तो कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस सही? पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर पढ़ें
अगर आपके पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपातकाल में उनकी देखभाल और खर्च को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आप उनकी सुरक्षा कर सकते हैं.
जब हमारे पेरेंट्स 60 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो उनकी सेहत की चिंता बढ़ जाती है. उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर कमजोर होने लगता है, और साथ ही कई बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में अस्पताल का खर्च भी काफी बढ़ जाता है. अगर आपके पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपातकाल में उनकी देखभाल और खर्च को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आप उनकी सुरक्षा कर सकते हैं और बड़ी बचत को खर्च किए बिना उन्हें बेहतर इलाज दिला सकते हैं. लेकिन बाजार में कई ऑप्शन हैं, इसलिए सही पॉलिसी चुनने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है.
Published at : 17 Dec 2025 04:51 PM (IST)
