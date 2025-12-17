एक्सप्लोरर
ऊंचाहार एक्सप्रेस से जाना था और गलती से प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ गए, कितना जुर्माना लेगा टीटीई?
Railway Rules: गलत ट्रेन में सफर करना रेलवे नियमों के तहत बेटिकट सफर माना जाता है. ऐसे में टीटीई किराया अंतर और जुर्माना वसूल सकता है. जान लीजिए नियम.
देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन के जरिए यात्रा करते हैं. जब कहीं दूर जाना होता है, तो ज्यादातर लोग सफर के लिए ट्रेन को ही सबसे भरोसेमंद ऑप्शन मानते हैं. ट्रेन का सफर काफी आरामदायक और सहूलियत भरा होता है.
1/6
2/6
Published at : 17 Dec 2025 02:32 PM (IST)
Tags :Train News Railway Rules Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
ऊंचाहार एक्सप्रेस से जाना था और गलती से प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ गए, कितना जुर्माना लेगा टीटीई?
यूटिलिटी
6 Photos
आपको भी चलानी है तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन तो कितना पैसा होना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
6 Photos
मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान
यूटिलिटी
6 Photos
कितने रुपये में शुरू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, इसके लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
यूटिलिटी
6 Photos
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
यूटिलिटी
6 Photos
फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
दिल्ली NCR
खुशखबरी! 1 जनवरी से दिल्ली में ओला, उबर के अलावा एक और टैक्सी सर्विस, इस ऐप से होगी बुकिंग
विश्व
CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
क्रिकेट
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
ऊंचाहार एक्सप्रेस से जाना था और गलती से प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ गए, कितना जुर्माना लेगा टीटीई?
यूटिलिटी
6 Photos
आपको भी चलानी है तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन तो कितना पैसा होना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion