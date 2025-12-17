ऊंचाहार एक्सप्रेस से जाना था और गलती से प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ गए, कितना जुर्माना लेगा टीटीई?

लोग कम खर्च, बेहतर कनेक्टिविटी और हर इलाके तक पहुंच होने की वजह से ट्रेन आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या होने की वजह कई बार छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं. जल्दबाजी या जानकारी की कमी में कुछ लोग अपनी तय ट्रेन की जगह किसी दूसरी ट्रेन में बैठ जाते हैं.