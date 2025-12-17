एक्सप्लोरर
क्या आपके बच्चे की भी उम्र हो गई 15 साल से ज्यादा? फ्री में ऐसे अपडेट कराएं आधार बायोमैट्रिक
UIDAI के नियमों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन नहीं लिए जाते. इसलिए जब बच्चा 5 साल का होता है, तब मैंडेटरी बायोमैट्रिक अपडेट करना जरूरी होता है.
कई बार बच्चों के आधार कार्ड को लेकर पैरेंट्स परेशान रहते हैं. लेकिन अब पैरेंट्स के लिए आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बच्चों के आधार कार्ड में होने वाले अनिवार्य बायोमैट्रिक अपडेट को 1 साल के लिए पूरी तरह मुफ्त कर दिया है. इस फैसले से 5 से 17 साल की उम्र के करोड़ों बच्चों को सीधा फायदा मिलेगा. वहीं खास बात यह है कि 5 और 15 साल की उम्र में किया जाने वाला बायोमैट्रिक अपडेट आधार को वैध बनाए रखने के लिए जरूरी होता है.
1/7
2/7
Published at : 17 Dec 2025 05:07 PM (IST)
यूटिलिटी
7 Photos
क्या आपके बच्चे की भी उम्र हो गई 15 साल से ज्यादा? फ्री में ऐसे अपडेट कराएं आधार बायोमैट्रिक
यूटिलिटी
7 Photos
60 साल हो गई मां की उम्र तो कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस सही? पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर पढ़ें
यूटिलिटी
6 Photos
ऊंचाहार एक्सप्रेस से जाना था और गलती से प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ गए, कितना जुर्माना लेगा टीटीई?
यूटिलिटी
6 Photos
आपको भी चलानी है तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन तो कितना पैसा होना जरूरी? जान लें पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
6 Photos
मोबाइल में फर्जी DigiLocker एप तो नहीं डाउनलोड कर लिया? चोरी हो जाएगा आपका डेटा; ऐसे करें पहचान
यूटिलिटी
6 Photos
कितने रुपये में शुरू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, इसके लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?
यूटिलिटी
6 Photos
5 लोगों के ग्रुप में सिर्फ 3 का टिकट हुआ कंफर्म, बाकी दो लोग कैसे कर सकते हैं यात्रा?
यूटिलिटी
6 Photos
फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
उन्हें ऐसा झटका लगेगा, उन्होंने पहले कभी....', ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ लिया तगड़ा एक्शन, चीन में मच जाएगी खलबली!
दिल्ली NCR
दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए कल से लागू होंगे सख्त नियम, जान लें पूरी बात
विश्व
'आखिरकार भारत ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में...', चव्हाण का बयान सुनकर इतराने लगे पाकिस्तानी
क्रिकेट
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement
यूटिलिटी
7 Photos
क्या आपके बच्चे की भी उम्र हो गई 15 साल से ज्यादा? फ्री में ऐसे अपडेट कराएं आधार बायोमैट्रिक
यूटिलिटी
7 Photos
60 साल हो गई मां की उम्र तो कौन-सा हेल्थ इंश्योरेंस सही? पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर पढ़ें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion