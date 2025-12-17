हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आपके बच्चे की भी उम्र हो गई 15 साल से ज्यादा? फ्री में ऐसे अपडेट कराएं आधार बायोमैट्रिक

क्या आपके बच्चे की भी उम्र हो गई 15 साल से ज्यादा? फ्री में ऐसे अपडेट कराएं आधार बायोमैट्रिक

UIDAI के नियमों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन नहीं लिए जाते. इसलिए जब बच्चा 5 साल का होता है, तब मैंडेटरी बायोमैट्रिक अपडेट करना जरूरी होता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 17 Dec 2025 05:07 PM (IST)
UIDAI के नियमों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन नहीं लिए जाते. इसलिए जब बच्चा 5 साल का होता है, तब मैंडेटरी बायोमैट्रिक अपडेट करना जरूरी होता है.

कई बार बच्चों के आधार कार्ड को लेकर पैरेंट्स परेशान रहते हैं. लेकिन अब पैरेंट्स के लिए आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बच्चों के आधार कार्ड में होने वाले अनिवार्य बायोमैट्रिक अपडेट को 1 साल के लिए पूरी तरह मुफ्त कर दिया है. इस फैसले से 5 से 17 साल की उम्र के करोड़ों बच्चों को सीधा फायदा मिलेगा. वहीं खास बात यह है कि 5 और 15 साल की उम्र में किया जाने वाला बायोमैट्रिक अपडेट आधार को वैध बनाए रखने के लिए जरूरी होता है.

दरअसल UIDAI के नियमों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन नहीं लिए जाते. इसलिए जब बच्चा 5 साल का होता है, तब मैंडेटरी बायोमैट्रिक अपडेट करना जरूरी होता है. इसी तरह 15 साल की उम्र में दूसरा बायोमैट्रिक अपडेट अनिवार्य होता है, जिससे आधार लंबे समय तक उपयोगी बना रहे.
दरअसल UIDAI के नियमों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन नहीं लिए जाते. इसलिए जब बच्चा 5 साल का होता है, तब मैंडेटरी बायोमैट्रिक अपडेट करना जरूरी होता है. इसी तरह 15 साल की उम्र में दूसरा बायोमैट्रिक अपडेट अनिवार्य होता है, जिससे आधार लंबे समय तक उपयोगी बना रहे.
UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक बच्चों के बायोमैट्रिक अपडेट की फीस पूरी तरह माफ कर दी है. पहले इस अपडेट के लिए 125 रुपये देने पड़ते थे. लेकिन अब तय अवधि में माता-पिता बिना किसी शुल्क के बच्चों का फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटो अपडेट करा सकते हैं.
UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक बच्चों के बायोमैट्रिक अपडेट की फीस पूरी तरह माफ कर दी है. पहले इस अपडेट के लिए 125 रुपये देने पड़ते थे. लेकिन अब तय अवधि में माता-पिता बिना किसी शुल्क के बच्चों का फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटो अपडेट करा सकते हैं.
Published at : 17 Dec 2025 05:07 PM (IST)
यूटिलिटी फोटो गैलरी

ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
