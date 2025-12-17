क्या आपके बच्चे की भी उम्र हो गई 15 साल से ज्यादा? फ्री में ऐसे अपडेट कराएं आधार बायोमैट्रिक

दरअसल UIDAI के नियमों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन नहीं लिए जाते. इसलिए जब बच्चा 5 साल का होता है, तब मैंडेटरी बायोमैट्रिक अपडेट करना जरूरी होता है. इसी तरह 15 साल की उम्र में दूसरा बायोमैट्रिक अपडेट अनिवार्य होता है, जिससे आधार लंबे समय तक उपयोगी बना रहे.