पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, जानें क्या है नियम?

पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, जानें क्या है नियम?

Gratuity Rules: नए लेबर नियमों के बाद ग्रेच्युटी लेना काफी आसान हो गया है. जान लीजिए अब कैसे एक साल काम करने वाले कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Nov 2025 11:35 AM (IST)
Gratuity Rules: नए लेबर नियमों के बाद ग्रेच्युटी लेना काफी आसान हो गया है. जान लीजिए अब कैसे एक साल काम करने वाले कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं.

नौकरी छोड़ने के बाद मिलने वाली रकम में ग्रेच्युटी सबसे अहम मानी जाती है. यह उस कर्मचारी के लिए एक तरह की सुरक्षा होती है जो कई साल काम करने के बाद कंपनी छोड़ रहा हो. ग्रेच्युटी आपके काम के समय और वेतन पर तय होती है.

1/6
हाल ही में देश में चार नए लेबर लॉ लागू किए गए हैं. जिनसे कर्मचारियों के हितों में कई बदलाव हुए हैं. इन्हीं में ग्रेच्युटी से जुड़े नियम भी बदले गए हैं. पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए पांच साल लगातार काम करना जरूरी था. लेकिन नए प्रावधानों ने इस अवधि को काफी कम कर दिया है.
हाल ही में देश में चार नए लेबर लॉ लागू किए गए हैं. जिनसे कर्मचारियों के हितों में कई बदलाव हुए हैं. इन्हीं में ग्रेच्युटी से जुड़े नियम भी बदले गए हैं. पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए पांच साल लगातार काम करना जरूरी था. लेकिन नए प्रावधानों ने इस अवधि को काफी कम कर दिया है. image 1
2/6
अब नए नियम के तहत ग्रेच्युटी की पात्रता सिर्फ एक साल कर दी गई है. यानी अगर आपने किसी कंपनी में एक साल भी काम किया है तो आप ग्रेच्युटी का दावा कर सकते हैं. यह बदलाव खासकर उन कर्मचारियों के लिए राहत है जो बार बार नौकरी बदलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं.
अब नए नियम के तहत ग्रेच्युटी की पात्रता सिर्फ एक साल कर दी गई है. यानी अगर आपने किसी कंपनी में एक साल भी काम किया है तो आप ग्रेच्युटी का दावा कर सकते हैं. यह बदलाव खासकर उन कर्मचारियों के लिए राहत है जो बार बार नौकरी बदलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं.
3/6
यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि आज की नौकरी की दुनिया में लंबे समय तक एक ही जगह टिकना मुश्किल होता जा रहा है. कंपनियां भी अब प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग बढ़ा रही हैं. ऐसे में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की जरूरत पहले से अधिक हो गई है. एक साल में ग्रेच्युटी मिलना इस कमी को काफी हद तक पूरा करता है.
यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि आज की नौकरी की दुनिया में लंबे समय तक एक ही जगह टिकना मुश्किल होता जा रहा है. कंपनियां भी अब प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग बढ़ा रही हैं. ऐसे में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की जरूरत पहले से अधिक हो गई है. एक साल में ग्रेच्युटी मिलना इस कमी को काफी हद तक पूरा करता है.
4/6
हालांकि कर्मचारियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. कंपनी को आपकी सर्विस टेन्योर और सैलरी का पूरा रिकॉर्ड चाहिए होता है. अगर बीच में लंबी अनधिकृत छुट्टियां हों या जॉब हिस्ट्री में गैप हो तो ग्रेच्युटी निकालने में दिक्कत आती है.
हालांकि कर्मचारियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. कंपनी को आपकी सर्विस टेन्योर और सैलरी का पूरा रिकॉर्ड चाहिए होता है. अगर बीच में लंबी अनधिकृत छुट्टियां हों या जॉब हिस्ट्री में गैप हो तो ग्रेच्युटी निकालने में दिक्कत आती है.
5/6
अब कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी. तो इसका जवाब हां है. क्योंकि नए नियम के मुताबिक ग्रेच्युटी के लिए एक साल नौकरी करना जरूरी है.
अब कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी. तो इसका जवाब हां है. क्योंकि नए नियम के मुताबिक ग्रेच्युटी के लिए एक साल नौकरी करना जरूरी है.
6/6
अगर कोई पहले से नौकरी कर रहा है यानी वह इस अवधि के पार जा चुका है. तो नए नियम के मुताबकि उसे भी ग्रेच्युटी मिलेगी. अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने में देरी करती है. तो उसे ब्याज के साथ मुआवजा भी देना पड़ेगा.
अगर कोई पहले से नौकरी कर रहा है यानी वह इस अवधि के पार जा चुका है. तो नए नियम के मुताबकि उसे भी ग्रेच्युटी मिलेगी. अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने में देरी करती है. तो उसे ब्याज के साथ मुआवजा भी देना पड़ेगा. Fre
Published at : 25 Nov 2025 11:35 AM (IST)
