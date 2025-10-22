इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो 10 लाख रुपये दे देगी सरकार, जान लें अप्लाई करने का प्रोसेस

इसके साथ ही दोनों के पास आधार कार्ड और ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए. शादी के एक महीने के भीतर आवेदन करना जरूरी है. अगर राजस्थान के बाहर शादी होती है तो 2.5 लाख रुपये की मदद मिलती है. शादी स्वैच्छिक और बिना दबाव की होनी चाहिए. आवेदन फर्जी हुआ तो दी गई राशि वापस ली जा सकती है.