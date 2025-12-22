हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: आधार कार्ड में इस साल किए गए ये 2 बड़े चेंज, अपडेट प्रोसेस से लेकर फीस तक में हुए बदलाव

Year Ender 2025: आधार कार्ड में इस साल किए गए ये 2 बड़े चेंज, अपडेट प्रोसेस से लेकर फीस तक में हुए बदलाव

इस साल जहां एक तरफ आधार अपडेट कराने की फीस में बदलाव किया गया, वहीं दूसरी तरफ एक नया और सुपर सिक्योर आधार ऐप भी लॉन्च किया गया है.इसके जरिए अब कई काम घर बैठे ही किए जा सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Dec 2025 08:03 AM (IST)
भारत में आधार कार्ड आज सबसे जरूरी पहचान डॉक्यूमेंट में से एक बन चुका है. बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, लगभग हर जरूरी काम में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. ऐसे में आधार से जुड़ी किसी भी तरह की नई व्यवस्था या बदलाव सीधे तौर पर देश के करोड़ों नागरिकों को प्रभावित करता है.

साल 2025 आधार प्रणाली के लिए काफी अहम साबित हुआ है. इस साल सरकार और यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार कार्ड को ज्यादा सुरक्षित, डिजिटल और लोगों के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से कई बड़े बदलाव लागू किए हैं. इन बदलावों का मकसद न सिर्फ पहचान की सुरक्षा बढ़ाना है, बल्कि आधार से जुड़ी सेवाओं को और ज्यादा सरल  सुविधाजनक बनाना भी है. इस साल जहां एक तरफ आधार अपडेट कराने की फीस में बदलाव किया गया, वहीं दूसरी तरफ एक नया और सुपर सिक्योर आधार ऐप भी लॉन्च किया गया है.इसके जरिए अब कई काम घर बैठे ही किए जा सकते हैं तो आइए आज जानते हैं कि साल 2025 में आधार कार्ड से जुड़े कौन-कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं. 

आधार कार्ड में इस साल किए गए ये 2 बड़े चेंज

1. आधार कार्ड अपडेट कराने की फीस में बढ़ोतरी - साल 2025 में आधार कार्ड की अपडेट फीस को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पहले जो सेवाएं कम शुल्क में उपलब्ध थीं, अब उनके लिए ज्यादा पैसे देने होंगे. इसमें पहले आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए 100 रुपये देने होते थे. अब इस शुल्क को बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया गया है. बायोमेट्रिक अपडेट में फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग (आइरिस) और फोटो अपडेट शामिल होता है. यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों को प्रभावित करेगा, जिन्हें उम्र बढ़ने या तकनीकी कारणों से अपने फिंगरप्रिंट या फोटो अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है. साथ ही डेमोग्राफिक अपडेट की फीस भी बढ़ी पहले नाम, पता, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी अपडेट कराने के लिए 50 रुपये देने होते थे. अब इसके लिए 75 रुपये शुल्क तय किया गया है. इसमें नाम सुधार, पता बदलना, मोबाइल नंबर अपडेट करना जैसी सेवाएं शामिल हैं. यूआईडीएआई का कहना है कि फीस में यह बढ़ोतरी सिस्टम को बेहतर बनाने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए की गई है. 

2. यूआईडीएआई ने लॉन्च किया नया सुपर सिक्योर आधार ऐप - साल 2025 का दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव नया आधार ऐप है, यूआईडीएआई ने इस साल एक आधुनिक और सुरक्षित आधार एप लॉन्च किया है, जो लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है.इस ऐप में आधार कार्ड का डिजिटल वर्जन सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जा सकता है. अब आपको हर जगह फिजिकल आधार कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐप में एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है. क्यूआर कोड के जरिए तुरंत आधार वेरिफिकेशन की सुविधा मिलती है. इस ऐप की मदद से पहचान चोरी और फर्जीवाड़े की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी. 

घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा

इस नए आधार ऐप के जरिए एक और बड़ी सुविधा दी गई है. अब आप घर बैठे आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है. आधार ऐप के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी. यूआईडीएआई ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में इसी ऐप पर पता अपडेट, नाम अपडेट और ईमेल आईडी अपडेट जैसी सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी. 

Published at : 22 Dec 2025 08:02 AM (IST)
Embed widget