Tamannaah Bhatia Birthday Bash: तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय
Tamannaah Bhatia Birthday: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने 21 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. सोशल मीडिया पर तमन्ना के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल हैं.
तमन्ना भाटिया इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. तमन्ना ने अपनी एक्टिंग और डांसिंग से फैंस को दीवाना बनाया है. वो 36 साल की हो गई हैं.
Published at : 22 Dec 2025 07:52 AM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
