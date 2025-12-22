हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tamannaah Bhatia Birthday Bash: तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय

Tamannaah Bhatia Birthday Bash: तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय

Tamannaah Bhatia Birthday: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने 21 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. सोशल मीडिया पर तमन्ना के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Dec 2025 07:52 AM (IST)
Tamannaah Bhatia Birthday: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने 21 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. सोशल मीडिया पर तमन्ना के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल हैं.

तमन्ना भाटिया इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. तमन्ना ने अपनी एक्टिंग और डांसिंग से फैंस को दीवाना बनाया है. वो 36 साल की हो गई हैं.

तमन्ना ने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल हैं.
तमन्ना ने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल हैं.
इस पार्टी में एक्टर मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आए. पार्टी में सभी ने खूब एंजॉय किया.
इस पार्टी में एक्टर मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आए. पार्टी में सभी ने खूब एंजॉय किया.
Published at : 22 Dec 2025 07:52 AM (IST)
Tamannaah Bhatia

बॉलीवुड फोटो गैलरी

