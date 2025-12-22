हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस देश में लाल लिपस्टिक लगाई तो हो जाएगी जेल, बेहद सख्त है कानून

इस देश में लाल लिपस्टिक लगाई तो हो जाएगी जेल, बेहद सख्त है कानून

Red Lipstick Ban: दुनिया में एक देश ऐसा है, जहां लाल लिपस्टिक फैशन नहीं, बल्कि विचारधारा के खिलाफ माना जाने वाला कदम है. यहां सुंदर दिखने की आजादी भी राज्य की अनुमति से तय होती है.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Dec 2025 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लाल लिपस्टिक आत्मविश्वास और फैशन की पहचान मानी जाती है, लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां यही रंग मुसीबत की जड़ बन सकता है. यहां मेकअप सिर्फ सौंदर्य का सवाल नहीं, बल्कि विचारधारा और राजनीति से जुड़ा मसला है. नियम तोड़ने पर पूछताछ, सजा और यहां तक कि हिरासत तक का खतरा रहता है. सवाल उठता है कि आखिर एक लिपस्टिक किसी देश के लिए इतना बड़ा अपराध कैसे बन गई?

किस देश ने बनाया अनोखा नियम?

उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे बंद और सख्त नियमों वाले देशों में गिना जाता है. यहां सरकार नागरिकों के पहनावे, हेयरस्टाइल और मेकअप तक पर नियंत्रण रखती है. खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाए गए नियम बेहद कड़े हैं. लाल लिपस्टिक को यहां पश्चिमी संस्कृति और पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है, जिसे राज्य की विचारधारा के खिलाफ समझा जाता है. इसी वजह से लाल या गहरे रंग की लिपस्टिक पर अनौपचारिक लेकिन सख्त प्रतिबंध लागू है.

क्यों निशाने पर है लाल रंग?

उत्तर कोरिया की सरकारी विचारधारा सामूहिकता, सादगी और राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा पर आधारित है. लाल लिपस्टिक को व्यक्तिगत आकर्षण, ग्लैमर और पश्चिमी प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है. किम जोंग-उन के नेतृत्व वाली सरकार मानती है कि इस तरह का मेकअप युवाओं में व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, जो राज्य के नियंत्रण के लिए खतरा बन सकता है. इसलिए यहां सौंदर्य प्रसाधनों को भी राजनीतिक नजरिए से परखा जाता है.

क्या कहते हैं नियम और व्यवहार?

सरकारी तौर पर महिलाओं को केवल हल्के रंगों की लिपस्टिक और सीमित मेकअप की अनुमति है, वह भी स्थानीय रूप से बने कॉस्मेटिक्स के साथ. विदेशी ब्रांड, गहरे रंग और ज्यादा मेकअप को नियमों के खिलाफ माना जाता है. इन नियमों का पालन करवाने के लिए विशेष निगरानी टीमें तैनात हैं, जिन्हें आम तौर पर फैशन पुलिस कहा जाता है. ये टीमें सड़कों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के पहनावे और मेकअप पर नजर रखती हैं.

उल्लंघन पर क्या हो सकती है सजा?

लाल लिपस्टिक या प्रतिबंधित मेकअप का इस्तेमाल पकड़े जाने पर सजा की प्रकृति हालात पर निर्भर करती है. कई मामलों में चेतावनी या जुर्माना लगाया जाता है, जबकि गंभीर या बार-बार उल्लंघन करने वालों को पूछताछ, सार्वजनिक फटकार, सुधारात्मक श्रम या अस्थायी हिरासत का सामना करना पड़ सकता है. मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, सजाएं अक्सर पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के बिना दी जाती हैं.

मेकअप नहीं, नियंत्रण का प्रतीक

उत्तर कोरिया में मेकअप पर पाबंदी सिर्फ सौंदर्य से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह सरकार के सामाजिक नियंत्रण का हिस्सा है. जिस तरह से हेयरस्टाइल की तय सूची दी जाती है, उसी तरह मेकअप भी राज्य की स्वीकृत सीमा में होना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के नियम लोगों की व्यक्तिगत पहचान को सीमित कर सत्ता के प्रति एकरूपता बनाए रखने का तरीका हैं.

यह भी पढ़ें: इस नेता की वजह से लीक हो गया था RAW का सीक्रेट मिशन, पाकिस्तान में शहीद हो गए थे कई एजेंट्स!

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 22 Dec 2025 07:59 AM (IST)
Tags :
Kim Jong Un Red Lipstick Red Lipstick Ban
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
बिहार
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra News: BMC चुनाव में BJP की 217 सीटों से बंपर जीत | BMC Election | BJP | ABP News
MP News: सीहोर में पत्थरबाजी... 12 गाड़ियों के टूटे शीशे | Crime News | Sehore | abp News
Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | President | Maharashtra News| Aravali Hills | Bangladesh Protest
बागी बेटी की KILLER मोहब्बत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (21.12.2025) | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
बिहार
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
Tamannaah Bhatia Birthday Bash: तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय
तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय
जनरल नॉलेज
ऑपरेशन के वक्त लाल-पीला क्यों नहीं, हरा या नीला रंग ही क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
ऑपरेशन के वक्त लाल-पीला क्यों नहीं, हरा या नीला रंग ही क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
रिलेशनशिप
Relationship Tips: ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?
ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?
ट्रेंडिंग
"ये कलयुग की औलादें हैं" स्कूल जाने से बगावत, बाप–बेटे की सड़क पर महाभारत, वैन बनी रणभूमि- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget