हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'

बिहार की राजनीति में हिजाब को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने वाले वायरल वीडियो पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिजाब नहीं खींचना चाहिए था.

जानकारी के अनुसार, एक इंटरव्यू के दौरान जब संवाददाता ने तेज प्रताप यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वायरल वीडियो को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश को ये काम नहीं करना चाहिए था.

मुस्लिम महिला का हिजाब खींचना बिल्कुल गलत- तेज प्रताप यादव

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्या किया और क्या नहीं किया, यह उनका काम है और उस पर वे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते. हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि जिस तरह से हिजाब या बुर्का खींचने की बात सामने आ रही है, वह बिल्कुल गलत है.

तेज प्रताप के बयान का लोग कर रहे समर्थन

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि अगर किसी बात को लेकर विरोध या असहमति है तो उसे शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से रखा जाना चाहिए. किसी महिला के पहनावे को लेकर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए. इस बयान के बाद हिजाब विवाद को लेकर राजनीतिक माहौल और गरमा गया है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं. कुछ लोग तेज प्रताप यादव के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग मुख्यमंत्री के पक्ष में भी खड़े नजर आ रहे हैं.

फिलहाल यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है. तेज प्रताप यादव के बयान से साफ है कि वह इस मुद्दे पर महिला सम्मान और संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं.

