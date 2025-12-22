Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों शीत लहर चल रही है. इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. वहीं पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. अगले 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर, ल‌द्दाख के ऊंचे इलाकों और हिमाचल में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

दिल्ली में और बढ़ेगी ठंड

दिल्ली में आज (22 दिसंबर) को सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी. वहीं दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

यूपी में घना कोहरा

उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों ठिठुरन हो रही है. रविवार को राजधानी लखनऊ समेत गोरखपुर, बाराबंकी, सुलतानपुर, गाजीपुर, बस्ती, सोनभद्र, अलीगढ़ एवं इटावा में तापमान में गिरवट महसूस की गई. मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 23 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है. यूपी के कई जिलों में सर्दी के कारण नर्सरी से कक्षा आठ तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं. कोहरे का प्रभाव सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर भी देखा जा रहा है. कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बाराबंकी, अलीगढ़, बरेली में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है.

बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में 22 दिसंबर तक और बिहार, झारखंड और ओडिशा में 24 दिसंबर तक रात/सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है. उत्तराखंड और झारखंड के कुछ इलाकों में आज भयंकर ठंड की संभावना है. इसके अलावा हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और फतेहाबाद में घने कोहरे से अंधेरा छाने की संभावना है. आईएमडी ने पंजाब के अमृतसर, फरीदकोट, कपूरथला, मानसा और मोगा में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.

