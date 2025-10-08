हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकरवाचौथ पर खरीदने जा रहे बीवी के लिए गोल्ड तो न करें ये गलती, वरना लग जाएगा चूना

करवाचौथ पर खरीदने जा रहे बीवी के लिए गोल्ड तो न करें ये गलती, वरना लग जाएगा चूना

Gold Buying On Karwachauth: करवाचौथ पर बीवी के लिए गोल्ड खरीदते समय यह छोटी गलतियां महंगी पड़ सकती हैं. सोना खरीदने जाएं तो ध्यान रखें यह जरूरी बातें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Gold Buying On Karwachauth: करवाचौथ पर बीवी के लिए गोल्ड खरीदते समय यह छोटी गलतियां महंगी पड़ सकती हैं. सोना खरीदने जाएं तो ध्यान रखें यह जरूरी बातें.

दिवाली का त्योहार करीब है और दिवाली से पहले करवाचौथ का पर्व आता है. इस खास दिन पति अपनी पत्नियों को तोहफे देते हैं. ज्यादातर लोग सॉने की ज्वेलरी खरीदते हैं ताकि अपनी बीवी को खुश कर सकें. लेकिन कुछ छोटी-छोटी गलतियों की वजह से यह खुशी महंगी पड़ सकती है.

1/6
करवाचौथ पर सोन खरीदते वक्त सबसे बड़ी गलती होती है. बिना शुद्धता चेक किए सोना खरीदना. कई दुकानदार 22 या 24 कैरेट गोल्ड के नाम पर मिक्सड सोना बेच देते हैं. इससे कीमत तो ज्यादा चुकानी पड़ती है और मिलने वाला सोना शुद्ध नहीं होता.
करवाचौथ पर सोन खरीदते वक्त सबसे बड़ी गलती होती है. बिना शुद्धता चेक किए सोना खरीदना. कई दुकानदार 22 या 24 कैरेट गोल्ड के नाम पर मिक्सड सोना बेच देते हैं. इससे कीमत तो ज्यादा चुकानी पड़ती है और मिलने वाला सोना शुद्ध नहीं होता.
2/6
इसलिए हमेशा भरोसेमंद ज्वेलरी शॉप से ही खरीदें. जिससे आपको ज्यादा दाम न चुकाने पड़ जाए. इसके साथ ही साइज का सही अनुमान न लगाना भी आम गलती है. अंगूठी या ब्रेसलेट के लिए सही साइज का होना जरूरी है. गलत साइज होने पर न तो पहनने में आराम मिलेगा और न ही इसे वापस बदलना आसान होगा.
इसलिए हमेशा भरोसेमंद ज्वेलरी शॉप से ही खरीदें. जिससे आपको ज्यादा दाम न चुकाने पड़ जाए. इसके साथ ही साइज का सही अनुमान न लगाना भी आम गलती है. अंगूठी या ब्रेसलेट के लिए सही साइज का होना जरूरी है. गलत साइज होने पर न तो पहनने में आराम मिलेगा और न ही इसे वापस बदलना आसान होगा.
3/6
image 3त्योहारोंं पर सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है. कई बार दुकानदार त्योहार के समय कीमत बढ़ा देते हैं. इसलिए कीमत की तुलना न करना भी नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले अलग-अलग शॉप पर रेट चेक करें.
image 3त्योहारोंं पर सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है. कई बार दुकानदार त्योहार के समय कीमत बढ़ा देते हैं. इसलिए कीमत की तुलना न करना भी नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले अलग-अलग शॉप पर रेट चेक करें.
4/6
गहनों का डिजाइन देखकर जल्दबाजी में खरीदना भी जोखिम भरा होता है. कभी-कभी डिजाइन पुराना या नकली पत्थरों वाला हो सकता है. हमेशा ज्वेलरी के स्टोन और डिज़ाइन की क्वालिटी जांच लें. यह लंबे समय तक यूज के लिए जरूरी है.
गहनों का डिजाइन देखकर जल्दबाजी में खरीदना भी जोखिम भरा होता है. कभी-कभी डिजाइन पुराना या नकली पत्थरों वाला हो सकता है. हमेशा ज्वेलरी के स्टोन और डिज़ाइन की क्वालिटी जांच लें. यह लंबे समय तक यूज के लिए जरूरी है.
5/6
जब भी कोई सोने की ज्वेलरी खरीदें तो उसके साथ बिल और सर्टिफिकेट जरूर लें. हर गहने के साथ बिल और शुद्धता प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए. भविष्य में अगर रीसेल करना हो या ज्वेलरी को लेकर कोई विवाद हो तोयह चीजें काम आती हैं.
जब भी कोई सोने की ज्वेलरी खरीदें तो उसके साथ बिल और सर्टिफिकेट जरूर लें. हर गहने के साथ बिल और शुद्धता प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए. भविष्य में अगर रीसेल करना हो या ज्वेलरी को लेकर कोई विवाद हो तोयह चीजें काम आती हैं.
6/6
कई बार बहुत से ज्वेलर्स त्योहार पर सस्ता सोना देते हैं. लोगों को लगता है ऐसा किसी स्कीम के तहत करते हैं जबकि आपको बता दें बहुत से ज्वेलर ऐसे मौकों पर मिलावटी सोने के गहने बेच देते हैं. इसलिए इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें. सस्ते के चक्कर में मिलावटी सोना बीवी को गिफ्ट न करें.
कई बार बहुत से ज्वेलर्स त्योहार पर सस्ता सोना देते हैं. लोगों को लगता है ऐसा किसी स्कीम के तहत करते हैं जबकि आपको बता दें बहुत से ज्वेलर ऐसे मौकों पर मिलावटी सोने के गहने बेच देते हैं. इसलिए इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें. सस्ते के चक्कर में मिलावटी सोना बीवी को गिफ्ट न करें.
Published at : 08 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Tags :
Gold Karwachauth Utility News Gold Buying

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
Bihar Election 2025: चिराग, मांझी, सहनी और कांग्रेस... INDIA-NDA में कहां फंसा सीट शेयरिंग पर पेच?
चिराग, मांझी, सहनी और कांग्रेस... INDIA-NDA में कहां फंसा सीट शेयरिंग पर पेच?
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
NDA Seat Sharing: बिहार NDA में सीट बंटवारे पर घमासान, Manjhi-Chirag ने बढ़ाई मुश्किल
Kejriwal on Relief: सांसद Ashok Mittal के ऐलान पर बोले- 'सरकारों को करते सुना है, प्राइवेट आदमी को नहीं'
Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
Bihar Election 2025: चिराग, मांझी, सहनी और कांग्रेस... INDIA-NDA में कहां फंसा सीट शेयरिंग पर पेच?
चिराग, मांझी, सहनी और कांग्रेस... INDIA-NDA में कहां फंसा सीट शेयरिंग पर पेच?
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
साउथ सिनेमा
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
जनरल नॉलेज
Trump Tariffs: भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
यूटिलिटी
मध्यप्रदेश में बनने लगे नए राशन कार्ड, जान लें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
मध्यप्रदेश में बनने लगे नए राशन कार्ड, जान लें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget