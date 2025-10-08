करवाचौथ पर खरीदने जा रहे बीवी के लिए गोल्ड तो न करें ये गलती, वरना लग जाएगा चूना

कई बार बहुत से ज्वेलर्स त्योहार पर सस्ता सोना देते हैं. लोगों को लगता है ऐसा किसी स्कीम के तहत करते हैं जबकि आपको बता दें बहुत से ज्वेलर ऐसे मौकों पर मिलावटी सोने के गहने बेच देते हैं. इसलिए इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें. सस्ते के चक्कर में मिलावटी सोना बीवी को गिफ्ट न करें.