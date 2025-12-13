रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है. 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने के बाद से ही ये फिल्म भारत और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर गदर परफॉर्म कर रही है और अपने स्केल, परफॉर्मेंस और एक्शन सीन्स के लिए खूब तारीफ बटोर रही है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में छप्परफाड़ कमाई की. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है?

'धुरंधर' ने रिलीज के 8वें दिन कितनी की कमाई?

आदित्य धर निर्देशित स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही है. दरअसल इस फिल्म का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने वीकडेज में भी हर दिन 20 करोड़ से ज्यादा कमाई की है. जहां मेकर्स फिल्म की धुआंधार परफॉर्मेंस से खुश से फूले नहीं समा रहे हैं तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी हर दिनों नोट बरस रहे हैं. इन सबके बीच इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर गदर मचा दिया. अब ये रिलीज के दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और इसने 8वें दिन भी शानदार कारोबार किया है.

वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 28 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद पहले हफ्ते में इसने 207.25 करोड़ कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 8वें दिन 32 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'धुरंधर' की 8 दिनों की कुल कमाई अब 239.5 करोड़ रुपये हो गई है.

'धुरंधर' ने ‘कांतारा चैप्टर 1’ को दी मात

'धुरंधर' वाकई बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को भी इस फिल्म ने 32 करोड़ का कलेक्शन कर गदर मचा दिया. इसी के साथ इसने ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन के कलेक्शन 224.53 करोड़ (कोईमोई के आंकड़े) को मात दे दी है और इसी के साथ ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. अब इसके निशाने पर वॉर 2 है. दूसरे शनिवार को फिल्म ये आंकड़ा भी पार कर जाएगी और साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.

'धुरंधर' बनी दूसरे फ्राइडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

'धुरंधर'की कमाई की रफ्तार तो कम हो ही नहीं रही है वहीं ये फिल्म हर दिन अपने नाम नए-नए रिकॉर्ड भी कर रही है. रिलीज के 8वें दिन इस फिल्म ने गदर 2 (20.5 करोड़), छावा (23.5 करोड़) और पुष्पा 2 (27 करोड़) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इसी के साथ ये दूसरे फ्राइडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.