यशस्वी जायसवाल का खुलासा!, कोहली नही इस खिलाड़ी को बताया टीम में सबसे मेहनती प्लेयर

यशस्वी जायसवाल ने विराट कोहली नहीं, बल्कि शुभमन गिल को टीम इंडिया का सबसे मेहनती खिलाड़ी बताया है. यशस्वी ने उनके फिटनेस-डाइट रूटीन की जमकर तारीफ की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 11 Dec 2025 09:36 AM (IST)
भारतीय क्रिकेट में मेहनत और फिटनेस का नाम लेते ही सबसे पहले विराट कोहली की छवि सामने आती है. लगभग 17 साल के इंटरनेशनल करियर में कोहली ने अपने गेम, फिटनेस और मानसिक मजबूती को एक अलग स्तर पर पहुंचाया है. टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने के बावजूद कोहली आज भी उसी जुनून के साथ ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कोई नया खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता हो. 

हालांकि भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल की नजर में टीम का सबसे मेहनती खिलाड़ी कोई और है. उन्होंने शुभमन गिल को टीम में सबसे हार्डवर्किंग प्लेयर बताया है.

जायसवाल ने लिया गिल का नाम

एक इंटरव्यू में जब यशस्वी से पूछा गया कि भारतीय टीम का सबसे मेहनती खिलाड़ी कौन है, तो उन्होंने बिना देर किए शुभमन गिल का नाम लिया. यशस्वी ने कहा, “शुभमन गिल. मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है. वे अपनी फिटनेस, डायट, स्किल्स, ट्रेनिंहर चीज पर बहुत मेहनत करते हैं. उनकी कंसिस्टेंसी और अनुशासन कमाल का है. उन्हें देखना और उनके साथ खेलना हमेशा ही तजुर्बा देता है.”

जायसवाल ने आगे बताया कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान गिल का बल्लेबाजी प्रदर्शन बेहद शानदार और जिम्मेदाराना था. “हमें पूरा भरोसा था कि वह हर परिस्थिति में टीम के लिए रन बनाएंगे.” , उन्होंने कहा.

टी20 से बाहर, लेकिन फॉर्म में यशस्वी

यशस्वी जायसवाल फिलहाल टी20 टीम से एक साल से बाहर हैं, लेकिन वनडे में उन्होंने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया है. विश्व कप के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक वनडे में उन्होंने नाबाद 116 रन ठोककर भारत को 9 विकेट की आसान जीत दिलाई. पहले दो मैचों में 18 और 22 के स्कोर के बाद यह शतक उनके लिए बड़ी राहत बनकर आया है. इस पारी ने दिखा दिया कि वह मौके का सही इस्तेमाल करना जानते हैं.  

गिल की मेहनत, जायसवाल की प्रेरणा

विराट कोहली की कार्यशैली भारतीय क्रिकेटरों के लिए एक बेंचमार्क रही है.हालांकि यशस्वी का मानना है कि मौजूदा समय में गिल की मेहनत, तैयारी और स्किल सेट उन्हें टीम का सबसे समर्पित खिलाड़ी बनाते हैं.

Published at : 11 Dec 2025 09:36 AM (IST)
