Optical Illusion: तस्वीर देख घूम जाएगा माथा, 10 सेकंड में खोजनी है छिपी हुई संख्या- क्या आपको दिखी?
यह ऑप्टिकल इल्यूजन, जो आजकल ऑनलाइन खूब वायरल हो रहा है, एक रंगीन गोले को दिखाता है जिसके अंदर कई अंक लिखे हुए हैं लेकिन इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता.
डिजिटल युग में रहने वाले लोगों के लिए टाइम पास और आंखों की एक्सरसाइज के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन से बेस्ट कुछ भी नहीं है. कई सालों से लोग ऑप्टिकल इल्यूजन में अपना दिमाग खपाते आए हैं और आज भी खपा रहे हैं. लेकिन सभी इसे सॉल्व कर लें ये मुमकिन कहां हो पाता है. आज हम भी आपके लिए एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन लेकर आए हैं जिसे सॉल्व करने में बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट गए. ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है और लोग इसे लेकर अलग अलग जवाब दे रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कितनी खतरनाक है ये तस्वीर.
वायरल हो रही तस्वीर में छिपी संख्या खोजिए
यह ऑप्टिकल इल्यूजन, जो आजकल ऑनलाइन खूब वायरल हो रहा है, एक रंगीन गोले को दिखाता है जिसके अंदर कई अंक लिखे हुए हैं लेकिन इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता. हैरानी की बात यह है कि लोग सही संख्या को लेकर असमंजस में हैं. ऑनलाइन मिल रहे जवाबों के अनुसार, सही उत्तर तीन अंकों से लेकर सात अंकों तक कुछ भी हो सकता है. आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको भी इस तस्वीर में छिपी हुई संख्या को खोजना है और वक्त है 10 सेकंड. ध्यान रहे इसे सॉल्व करते हुए बड़े बड़े धुरंधर मैदान छोड़ भागे हैं.
I seen 4 different # Patterns or Sequences— 🖤MyMomsWildChild🖤 (@CrownMeWildLy) February 21, 2022
What did you see? @reflectionofdes @thecrystal_lady @MotorCityVIXEN https://t.co/V8i7a9Sesn
यूजर्स ने दिए अलग अलग तर्क, आप के लिए भी है यही चुनौती
कुछ इंटरनेट यूजर्स इस भ्रम के पीछे के विज्ञान को जानने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि इसका सही उत्तर क्या है. इस घटना को समझाने के प्रयास में एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, "मेरा अनुमान है कि आपको जो संख्याएं दिखाई देती हैं, वे आपकी 'कंट्रास्ट सेंसिटिविटी' पर निर्भर करती हैं. तो वहीं कई लोगों ने अलग अलग अंक लिखकर इसका सही जवाब देने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे. अगर आप भी ऑप्टिकल इल्यूजन के शौकीन हैं तो लगाइए दिमाग और आंखों को काम पर और 10 सेकंड में खोज कर बताइए इस पहेली का जवाब.
