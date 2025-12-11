ऋतिक रोशन ने की रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की तारीफ, मगर ये चीज नहीं आई पसंद

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म को जो देख रहा है वो इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है. ऑडियंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई धुरंधर की तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं. उन्होंने धुरंधर की तारीफ की है मगर उन्हें इस फिल्म की एक चीज खटकी है जिसके बारे में उन्होंने कहा भी है.

धुरंधर में सबसे ज्यादा तारीफ रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की हो रही है. विलेन बनकर अक्षय खन्ना एक बार फिर छा गए हैं. ऋतिक ने बुधवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर धुरधंर की तारीफ करते हुए पोस्ट शेयर किया है.

ऋतिक ने की धुरंधर की तारीफ

ऋतिक रोशन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- 'मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो किसी भंवर में फंस जाते हैं और कहानी को कंट्रोल करने देते हैं. उन्हें तब तक घुमाते हैं, हिलाते हैं जब तक कि वे जो कहना चाहते हैं, वह उनसे निकलकर स्क्रीन पर न आ जाए. धुरंधर इसका एक उदाहरण है. कहानी कहने का तरीका बहुत पसंद आया, यह सिनेमा है.'





ये चीज नहीं आई पसंद

ऋतिक ने आगे लिखा- 'हो सकता है कि मैं इसकी पॉलिटिक्स से सहमत न हूं और इस बारे में बहस करूं कि दुनिया के नागरिक होने के नाते हम फिल्ममेकर्स को क्या ज़िम्मेदारियां निभानी चाहिए. फिर भी मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि सिनेमा के स्टूडेंट के तौर पर मैंने इसे कितना पसंद किया और इससे कितना कुछ सीखा. कमाल की फिल्म है.'

धुरंधर की बात करें तो ये एक स्पाइ थ्रिलर फिल्म है जो पाकिस्तान पर आधारित है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और संजय दत्त अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल रिलीज होगा जिसे देखने के लिए फैंस इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: सलमान खान से डांट पड़ने के बाद सदमे में चली गई थीं फरहाना भट्ट, छोड़ना चाहती थीं बिग बॉस 19